POZNAN TRASFERTA OSTICA, MA QUESTA FIORENTINA HA TUTTO PER GIOCARSELA (E ARRIVA COMUNQUE DA 12 RISULTATI UTILI CONSECUTIVI)

Il tempo di metabolizzare e analizzare il pareggio con lo Spezia che la Fiorentina deve già rimettersi in marcia. Il tour de force entra nel vivo, arrivano le sfide decisive, quelle più intriganti e affascinanti ma anche quelle dove sbagliare il meno possibile. La Conference League propone un club di squadre ai quarti di finale che ha persino spinto a guardare oltre, direttamente in direzione Praga, ma l’operazione Poznan è appena all’inizio e i polacchi sono avversario da prendere con le molle.

La posizione in classifica e i risultati interni raccontano di una gara d’andata certamente meno scontata della precedente trasferta, in Turchia, e uno stadio andato esaurito in breve dopo il sorteggio non fa altro che confermare il coefficiente di difficoltà - anche ambientale - del primo round con il Lech. Insomma una serata nella quale il rientro di Amrabat può far certo comodo, immaginando una battaglia anche sotto il profilo fisico dalla quale non sottrarsi.

Vien da pensare che in casa viola ci sia tutta la consapevolezza della posta in palio, e in tal senso il recupero di energie dal pari interno con lo Spezia (anche a livello psicologico) potrebbe essere più breve del previsto. Che gare come quelle di giovedì si preparino da sole è frase certamente scontata, ma probabilmente parecchio vicina alla realtà, il resto saranno 180 minuti tra Poznan e il Franchi nei quali questa Fiorentina ha tutto per poter fare la propria parte. Fosse solo perché, archiviata la delusione delle 10 vittorie in fila non raggiunte, restano pur sempre 12 risultati utili consecutivi a rappresentare il propulsore del motore viola.