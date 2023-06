PER ORSOLINI SI PUÒ SACRIFICARE SOTTIL. PORTIERE: SONDAGGIO PER VICARIO. VIA CABRAL SI CERCA UN BOMBER. BRAVA SOCIETÀ CON ITALIANO

FirenzeViola.it

Un passo indietro. Doveroso. Il giorno dopo la sconfitta nella finale di Conference la società ha affrontato la vicenda Italiano. Ci potevano essere tutte le premesse per un fastidioso tormentone. Con lo scudettato Napoli dell’amico De Laurentiis sullo sfondo. Invece, Rocco Commisso ha risolto tutto in poche ore. E non facendo leva su un contratto in essere. Ma convincendo il suo allenatore che la Fiorentina del prossimo anno sarà più forte. Quello che Italiano e i tifosi volevano sentirsi dire.

Commisso è tornato negli Stati Uniti dimostrando di aver reagito subito al dolore per le due sconfitte in finale. La sua forza deve essere un esempio per il mondo viola.

E ora il mercato. La società deve cercare di alzare il livello nel rispetto di un bilancio sano. Non serve una rivoluzione ma acquisti mirati. Se ne andrà Amrabat (ma temo che non porterà più di trenta milioni) e resterà Gonzalez. Se ne andranno Igor (per fortuna) e Saponara ma resteranno pedine fondamentali come Bonaventura, Castrovilli, Biraghi, Dodò, Milenkovic, Ranieri, Brekalo. Servono un grande portiere, un difensore centrale, un’alternativa ad Amarabat, un esterno da doppia cifra e un vero bomber.

Partiamo dall’esterno. Piace molto Orsolini. Giusto. E’ giovane ha talento e ha chiuso il campionato a quota 11 reti (rigori compresi). E’ un talento in fase di decollo. Il Bologna di Sartori è un “negozio” caro ma la società viola ha due pedine che potrebbero interessare al diesse rossoblùe cioè Sottil e Terzic. Cedi due e prendi uno. E tutti sono contenti senza dover aggiungere liquidità. Passiamo al portiere. La Fiorentina è tornata a fare un sondaggio su Vicario. Strada sbarrata almeno per il momento. Se l’Inter vende Onana il talento dell’Empoli finirà in nerazzurro. Ma per Onana il direttore Marotta chiede la luna. Alla fine potrebbe anche restare un altro anno all’Inter. In questo caso Vicario dovrebbe trovare una nuova sistemazione.L’Empoli per Vicario chiede trenta milioni ma potrebbe accettare contropartite tecniche. Pista affascinante ma estremamente complicata.

Chiudiamo con il centravanti. Sperando di non dover più parlare di Vlahovic che resta comunque un rimpianto tecnico la Fiorentina può vendere bene all’estero Cabral, recuperando l’investimento iniziale e magari guadagnandoci qualcosa. Sarà più dura liberarsi di Jovic. Serve comunque un centravanti da 15 gol garantiti in campionato. Mi sarebbe piaciuto Milik che invece resterà alla Juve. Non credo che Nzola garantisca il necessario salto di qualità. Bisogna pescare all’estero mettendo a disposizione degli uomini mercato viola una trentina di milioni. Un salto di qualità indispensabile per puntare ai primi sette posti.