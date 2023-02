NUOVO FRANCHI, RESTA SCOPERTO IL PARTERRE DI TRIBUNA. NO DELLA SOPRINTENDENZA

Il progetto definitivo per la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze, consegnato al Comune a metà gennaio scorso, non prevede la copertura del nuovo parterre di Tribuna.

La scorsa estate sulle pagine di FirenzeViola.it avevamo raccontato come la soluzione contenuta nel progetto di fattibilità ideata da ARUP (che si è aggiudicata il concorso per ammodernare lo stadio e riqualificare l'area limitrofa all'impianto), fosse stata bocciata dal MIC in occasione della Conferenza preliminare dei servizi.

L'idea originaria consisteva nel realizzare un prolungamento retraibile, che potesse estendersi dall'attuale copertura della tribuna a sbalzo progettata da Nervi e andare a riparare il pubblico che siede nel parterre; in assenza di condizioni meteo sfavorevoli, retratta la protezione supplementare, la pensilina originale sarebbe rimasta libera dall'interferenza della schermatura aggiuntiva.

Ma la Soprintendenza speciale del MIC, istituita per l'analisi degli interventi legati all'utilizzo dei fondi del PNRR (nei quali rientra lo stadio di Campo di Marte), ha giudicato la proposta non accettabile, facendo emergere che il vincolo specifico sul carattere snello e sottile della pensilina non permetta la sovrapposizione di alcun elemento aggiuntivo in appoggio alla struttura originale. La Tribuna storica, ha spiegato la Soprintendenza negli atti trasmessi la scorsa estate “non dovrà avere alcuna modifica sostanziale, né tantomeno essere coperta da struttura mobile/retrattile”.

In questi mesi che hanno separato il progetto di fattibilità dal definitivo, ARUP ha studiato delle alternative che sono state sottoposte alla Soprintendenza, ma anche queste hanno ricevuto pareri negativi.

Pertanto, allo stato attuale di sviluppo progettuale, il parterre di Tribuna rimane scoperto.

Una copertura fissa che non andasse a toccare in appoggio la “snella e sottile pensilina” ne avrebbe comunque pregiudicato la percezione della linea e realizzare un sistema di copertura retraibile che non insistesse sulla stessa, verosimilmente, avrebbe comportato la costruzione di una struttura di sostegno che sarebbe andata ad impattare sul vincolo paesaggistico (ricordiamo che altre idee progettuali del concorso sono state penalizzate proprio perché prevedevano delle coperture 'catafalco' che avrebbero severamente impattato col panorama urbano).

Il progetto di ristrutturazione, tra l'altro, oltre la demolizione di tutte le modifiche effettuate per i Mondiali del 1990, prevede nuove curve Fiesole e Ferrovia adiacenti al terreno di gioco, riprofilazione delle gradonate della Maratona (per realizzare sedute più confortevoli), nuovi parterre di Maratona e Tribuna. Una copertura a pianta rettangolare andrà a proteggere l'intero impianto sportivo, incluse le curve originali, fino ad abbracciare la pensilina a sbalzo di Nervi e, di conseguenza, intercettando la parte esterna del nuovo parterre di Tribuna (ridotto in larghezza a causa dell'avvicinamento di Fiesole e Ferrovia al terreno di gioco, ma che resterà scoperto nella parte corrispondente la copertura degli anni '30). Per l'area di spalti in corrispondenza della Torre di Maratona, altro elemento caratteristico del disegno di Nervi, è stata individuata una soluzione che garantirà la protezione del pubblico dagli agenti atmosferici.

Ad oggi quasi l'80% degli spalti del Franchi sono scoperti. Con l'intervento di ristrutturazione rimarrà priva di protezione solo una piccola percentuale di posti a sedere. Infine non è da escludere che in futuro si possa intervenire con proposte alternative. Una soluzione, ad esempio, potrebbe essere simile a quella attualmente realizzata nel parterre di Maratona, anche se una copertura del genere, a nostro giudizio, andrebbe a compromettere l'estetica complessiva del progetto di ristrutturazione firmato da ARUP.

Per fortuna anche le vie dell'architettura sono infinite.

