NUOVO FRANCHI, CRESCONO LE AREE VIP NEL PROGETTO FIRMATO ARUP

Nel progetto definitivo per la ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, a differenza dello studio di fattibilità consegnato al Comune la scorsa estate, aumentano gli spazi dedicati al pubblico VIP.

Rispetto all'idea originaria di ARUP (la società di progettazione che si è aggiudicata il concorso per ammodernare l'impianto progettato da Nervi e inaugurato negli anni '30), si è deciso di creare un'area lounge di 250 metri quadrati al piano terreno sotto la Maratona. Tant'è che i nuovi volumi spuntati nel progetto definitivo, sono stati oggetto di analisi da parte della Soprintendenza di Firenze che, esaminata la documentazione integrativa trasmessa, ha dato parere favorevole, pur prescrivendo che i nuovi locali avessero un'altezza minore, affinché si riducesse l'impatto visivo e non si pregiudicasse la visione del disegno architettonico originale degli spalti. La Soprintendenza Speciale del MIC (preso atto di quanto relazionato dalla locale) raccomanda che la linea progettuale sia mantenuta nel tempo, affinché anche in futuro alcuni spazi liberi non finiscano per essere occupati da volumi di servizio.

Oltre alla suddetta, le aree lounge sono ubicate in prossimità delle zone di ingresso e di accesso alle tribune dedicate al pubblico VIP.

Le più prestigiose si trovano lungo l'attuale tribuna coperta: le cosiddette zone VVIP. Dalla tribuna presidenziale (ubicata negli spazi originali della tribuna monumentale che saranno restaurati e valorizzati) e i relativi spazi riservati, attraverso percorsi dedicati, si potranno raggiungere rapidamente gli spogliatoi delle squadre e le aree media. Inoltre al di sotto delle gradonate della attuale tribuna, saranno ricavate nuove funzioni ad uso degli spettatori esclusivi.

Lungo la Maratona, oltre alla nuova lounge, ci sarà un ristorante di servizio alla stessa, che nei giorni senza partite sarà fruibile dall'utenza generica. Un secondo volume, inoltre, potrà accogliere il pubblico che vi accederà direttamente dai parcheggi interrati.

All'ultimo livello della Maratona, oltre ai 20 della tribuna opposta, sorgeranno 30 nuovi skybox che saranno collegati da ascensori al parcheggio interrato: avranno una superficie di circa 30 metri quadrati e ognuno sarà provvisto di servizi igienici. Ogni skybox (sia di Maratona, sia di Tribuna), potrà ospitare 10 persone e disporrà di 10 posti riservati in gradonata.

Oltre i 500 posti per il pubblico degli skybox (che vedrà l'offerta più che raddoppiata), circa il 10% della capienza totale del Franchi ristrutturato, ospiterà i posti riservati agli spettatori VIP, andando a quadruplicare lo stato attuale che offre l'impianto (oggi i posti “Corporate” sono circa 1.000). In questa maniera saranno rispettati i requisiti UEFA in merito all'hospitality degli impianti di categoria 4.

Con la nuova conformazione e i nuovi spazi di accoglienza, l'offerta per il pubblico (sia VIP che generico) si arricchirà e conseguentemente per un servizio migliore si pagherà un prezzo più alto. Questo darà la possibilità alla Fiorentina di incrementare i ricavi da “biglietteria”, ma affinché nel lungo periodo le entrate da stadio siano significative, sarà determinante lo spettacolo del campo. Senza una squadra competitiva chi sarebbe disposto a spendere costantemente di più? Indubbiamente, appena la ristrutturazione sarà terminata, la curiosità di tanti favorirà l'affluenza, ma col passare del tempo per assicurarsi presenze considerevoli saranno determinanti risultati e qualità dei calciatori che vestiranno la maglia gigliata.

Sorriderà sicuramente il Comune di Firenze, che dando in concessione un impianto migliore, potrà richiedere un canone di affitto molto più alto rispetto all'attuale. Una volta approvato il progetto definitivo da parte della Giunta di Palazzo Vecchio, si potrà aprire una interlocuzione circostanziata tra Pubblica Amministrazione e Società viola per discutere la concessione del futuro Franchi.