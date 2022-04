NAPOLI-FIORENTINA 2-3, Viola perfetti, Maradona espugnato con Gonzalez, Ikoné e Cabral

Fantastica Fiorentina che espugna per la seconda volta in questa stagione lo stadio Maradona: dopo il 5-2 in Coppa infatti arriva anche il 3-2 in campionato, sofferto fino alla fine. E se Italiano aveva chiesto il solito coraggio visto a Milano e quel cinismo spesso mancato, questa domenica potrà essere di sicuro soddisfatto della prova e delle letture della sua squadra che ha strappato una improbabile e bellissima vittoria, mettendo negli ultimi minuti anche tanto cuore per portare a casa i tre punti. E a segnare stavolta ci hanno pensato gli uomini più attesi e punzecchiati del momento: Gonzalez (anche assist), Ikoné e Cabral.

Le attese di una gara spettacolare erano state già rispettate nel primo tempo anche se la Fiorentina, nonostante abbia giocato subito a viso aperto, ha rischiato in un paio di occasioni di prendere gol da Osimhen al quale viene annullato anche un gol al 14'. Ma prima della mezzora è proprio la Fiorentina a segnare il gol dell'1-0 con un ispirato Gonzalez al termine di una bella azione corale che sorprende il Napoli. Qualche minuto dopo Mario Rui avrebbe la palla dell'1-1 ma non trova lo specchio. L'azione nasce ancora dalla fascia destra dove Venuti soffre molto la velocità dei giocatori napoletani, mentre la coppia centrale e soprattutto Igor prende le misure a Osimhen, con Milenkovic pur condizionato da un giallo dopo dieci minuti.

Nella ripresa entra Mertens e spacca la partita perché va subito a segno: al 58' è 1-1 con il Napoli che ritrova subito l'entusiasmo di uno stadio pieno. Cambia anche Italiano e le scelte danno ragione anche a lui: al 66' segna infatti il neo entrato Ikoné, al primo gol in viola, su assist di Gonzalez. Al 72' l'altro neo entrato Maleh ispira anche Cabral che fa un gol spettacolare. All'84', con Igor condizionato dai crampi, Osimhen lo beffa e tiene aperta la gara fino ai 5 minuti di recupero ma il risultato non cambia e la Fiorentina può esultare per questa splendida ed esaltante vittoria contro un Napoli in salute che, dopo tre successi, inciampa in questa corsa scudetto. Per la Fiorentina invece l'Europa è più vicina.