MIL-FIO, Errore in porta e il Milan vince: finisce 1-0

Nella 35a giornata di Serie A, il Milan batte 1-0 la Fiorentina e si avvicina allo scudetto, distante ora solo 7 punti a tre giornate dalla fine. Dopo un primo tempo equilibrato (con due occasioni nitide per i viola, la prima al 10' con una botta di Igor a lato e la seconda al 22' con un tiro di Gonzalez murato, chance intervallate dalla clamorosa palla-gol sprecata da Giroud che da dentro l'area ha messo a lato), nella ripresa la supremazia rossonera è abbastanza schiacciante, anche se per portare a casa la vittoria serve un errore clamoroso (l'ennesimo, in questa stagione viola, di un singolo) ad opera di Terracciano: il portiere viola sbaglia il rinvio e serve Leao che da dentro l'area di destro lo fulmina all'82'. Decisivo, invece, Maignan al 76' sul colpo di testa di Cabral. Per la Viola è la terza sconfitta di fila: l'Europa è più lontana.

MILAN-FIORENTINA 1-0

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Tonali, Kessie (34' st Bennacer), Messias (11' st Rebic), Diaz (11' st Krunic), Leao, Giroud (22' st Ibrahimovic). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo Touré, Castillejo, Romagnoli, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers. All.: Pioli

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (1' st Martinez Quarta), Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan (22' st Torreira), Amrabat, Maleh (14' st Bonaventura); Gonzalez (22' st Ikoné), Cabral, Saponara (36' st Sottil). A disp.: Rosati, Dragowski, Callejon, Terzic, Piatek, Nastasic, Kokorin. All.: Italiano

Arbitro: Valeri

Marcatori: 37' st Leao

Ammoniti: Maleh, Venuti, Martinez Quarta.