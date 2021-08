MERCATO, Rivivi l'ultimo giorno con il live di FV

Mancano poche ore alla conclusione di questa sessione di calciomercato. Dalle 20.00 di questa sera non sarà più possibile depositare alcun contratto e i giochi saranno fatti almeno fino al prossimo gennaio. Seguite il live di FirenzeViola.it per restare informati su tutti gli aggiornamenti minuto per minuto riguardanti il calciomercato.

19. 45 - Anche in uscita il mercato viola è chiuso: Sofyan Amrabat, partito per il ritiro della sua Nazionale, resterà alla Fiorentina. Non solo non è decollata nessuna operazione in Italia (il Torino in particolare), ma non partirà neanche per la Spagna, dove il mercato chiude a mezzanotte e dove ieri ha fatto un tentativo l'Espanyol.

19.35 - Il tempo per le operazioni in entrata sta per scadere ma la Fiorentina sembra aver chiuso ormai la cassa da qualche ora dopo i tentativi per Domenico Berardi e Riccardo Orsolini. Secondo quanto ricostruito da Firenzeviola il giocatore del Sassuolo piaceva molto alla Fiorentina che però non è mai arrivata a effettuare un'offerta vera e propria. Il club viola ha parlato con il Sassuolo tramite intermediari, proponendo un pagamento dilazionato, ma i neroverdi puntavano a fare cassa subito con un prestito oneroso con obbligo di riscatto. A quel punto, Pradè e Barone hanno deciso di non muoversi d facendo così tramontare il sogno che portava all’attaccante calabrese. Per quanto riguarda Riccardo Orsolini, la Fiorentina si era spinta ad un'offerta di 12 milioni al Bologna che però è rimasta ferma alla richiesta di 15 mln più tre di bonus. Distanza che non è mai stata colmata.

19.25 - Corsa contro il tempo del Torino per Jeremie Brekalo al Torino. L'estero ex obiettivo della Fiorentina è atterrato da poco in Italia e nel poco tempo a disposizione il giocatore deve fare visite e firma sul contratto da depositare entro le 20. Stessa corsa contro il tempo per Caputo alla Samp (tutto fatto) e per Fares al Genoa.

19.10 - Un altro obiettivo viola, Gonzalo Plata, si accasa altrove: dallo Sporting Lisbona l'esterno ecuadoriano passa al Valladolil.

19.03 - Il Milan ha appena depositato il contratto dell'ex obiettivo viola Messias.

19.00- L'ultimo colpo viola sarà probabilmente l'arrivo di un giovane attaccante del 2003: si tratta di Ciro Capasso che arriva in prestito per un anno dalla Paganese.

18.39 - Secondo un retroscena raccontato da TMW, Franck Ribery ieri era stato bloccato dalla Lazio che gli offriva un ingaggio di 1 milione 800 ma l'operazione non si è concretizzata per volontà di Sarri che non gradiva l'arrivo dell'ex viola.

18.00 - Burdisso e Pradè di nuovo al centro sportivo, dopo un breve break; centro sprotivo dove tra l'altro sta iniziando l'allenamento.

17.40 - Anche Nicolas Burdisso sta lasciando il centro sportivo insieme a Pradè. Poche speranze dunque di vedere altre operazioni di mercato.

17.35 - Il Torino dopo Praet e Zima già ufficializzati sembrava ad un passo da Brekalo, esterno accostato nei giorni scorsi anche alla Fiorentina oltre che alla Lazio. Ma vista la fine del calciomercato alle 20 per i granata si tratta di una corsa contro il tempo per perfezionare in tempo l'operazione.

17.10 - Il dg viola Joe Barone ha appena lasciato il centro sportivo viola, mercato chiuso anche in uscita?

17.05 - Il difensore viola Eduard Dutu è passato ufficialmente al Montevarchi, in prestito.

16.38 - Luca Ranieri alla Salernitana: il giocatore è appena uscito dal centro sportivo dopo aver firmato con la nuova squadra.

15.55 - Offerta del Verona per Franck Ribery che ha messo in stand by la proposta del Karagumruk, squadra turca in cui milita Viviano. Priorità dunque all'Italia per il francese che, da svincolato, può comunque chiudere l'operazione anche dopo la scadenza del calciomercato.

15.45 - Al Cs si vede Ranieri. Il difensore, come scritto, andrà in prestito con diritto di riscatto alla Salernitana. La Fiorentina manterrà un controriscatto.

15.32 - Atterrato poco fa all'aeroporto di Asseminello l'ex viola Martin Caceres, svincolato lo scorso 30 giugno. Firmerà con il Cagliari.

15.20 - Sempre più lontana la cessione di Domenico Berardi. Nonostante la sua richiesta di cambiare aria, tutto lascia pensare ormai alla sua permanenza al Sassuolo.

14.45 - Potenziale grande uscita dell'ultimo giorno, al momento è però tutto fermo per Sofyan Amrabat. Il Torino deve necessariamente prima completare un'uscita come Rincon.

14.25 - Era un nome accostato a lungo alla Fiorentina, sembrava fatta con il Genoa ma per Jens Stryger Larsen, salvo stravolgimenti, il futuro dovrebbe essere ancora all'Udinese.

13.44 - Punto su Collado: è stato proposto alla Fiorentina da alcuni intermediari, ma il giocatore accetterebbe solo un prestito secco perché vuole tornare al Barcellona. Al momento sta rifiutando ogni offerta.

13.20 - C'è la formula del passaggio di Montiel al Siena: sarà un prestito con diritto di riscatto che scatterà unicamente in caso di promozione in Serie B.

12.59 - Al Cs viola c'è la squadra mercato al completo. Nicolas Burdisso ha infatti raggiunto poco fa Barone e Pradè.

12.52 - Anche Luca Ranieri è in procinto di lasciare la Fiorentina. Destinazione Salernitana: la formula, secondo quanto raccolto da FV, è prestito con diritto di riscatto e contro-opzione viola.

12.50 - L'addio di Tomiyasu (ormai in direzione Arsenal per 20 milioni di euro più bonus) allontana Riccardo Orsolini da Firenze? Di sicuro il Bologna non ha necessità di completare altre cessioni così onerose.

12.18 - Tofol Montiel saluta la Fiorentina. L'esterno d'attacco spagnolo è in procinto di lasciare il Centro Sportivo per trasferirsi al Siena.

11.29 - Al centro sportivo Davide Astori è arrivato anche il direttore sportivo Daniele Pradè

11.08 - Ultime, frenetiche, ore di mercato per la Fiorentina. Dopo il blitz di ieri a Milano, oggi il dg viola Joe Barone si trova al centro sportivo Davide Astori.

10.46 - Dopo Alvaro Odriozola la Fiorentina è pronta a tornare in Spagna, questa volta per trattare con il Barcellona. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo infatti i viola avrebbero chiesto informazioni per Alex Collado, esterno offensivo classe '99 prodotto della Cantera blaugrana.

10.23 - Junior Messias, ormai ex obiettivo della Fiorentina, è praticamente un nuovo giocatore del Milan. Dopo l'annuncio di Vrenna, il brasiliano questa mattina è arrivato a Milano per le visite mediche.

10.05 - Secondo i principali quotidiani sportivi, la Fiorentina avrebbe sostanzialmente concluso la propria attività sul mercato. Tuttavia, non è da escludere in giornata un nuovo blitz per un esterno, Orsolini in particolare.