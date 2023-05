LIVE FV, FIORENTINA-UDINESE 2-0: È FINITA AL FRANCHI!

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

17.02 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le emozioni dal post-partita.

17.01 - Espulsioni a parte che poi andranno valutate con il giudice sportivo, la Fiorentina porta a casa tre punti che la tengono in corsa per l'ottavo posto. Ora sarà tempo di pensare alla sfida di giovedì per ribaltare il risultato a Basilea.

17.00 - ESPULSI BONAVENTURA E BECAO ALLA FINE DEL MATCH per un parapiglia scoppiato al fischio finale.

90' +5' - E FINISCE QUI! LA FIORENITNA BATTE L'UDINESE 2-0 CON GOL DI CASTROVILLI E BONAVENTURA.

90' +3' - Nico! Stavolta salva Silvestri su un gran destro in contropiede. Fiorentina vicina al 3-0.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - Un gol di grandissima qualità di Jack Bonaventura che raccoglie palla al limite dell'area, mette fuori causa la difesa dell'Udinese con qualche finta e poi batte Silvestri. Bella esultanza con il parterre di Tribuna per il centrocampista che chiude la sfida.

90' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLL!!! SEGNA BONAVENTURA!!

87' - Nico ad un passo dal gol! Grande intervento di Udogie che mura la conclusione dell'argentino a tu per tu con Silvestri.

86' - Cerofolini blocca basso un cross pericoloso di Becao.

84' - Cambio nell'Udinese che inserisce Pafundi al posto di Samardzic.

80' - Nico sbaglia! Brekalo lancia il contropiede e serve l'argentino in area: finta e tiro che però viene ostacolato dalla difesa ospite che si salva ancora.

79' - Palo di Vivaldo! Colpisce di testa debolmente ma Cerofolini probabilmente battezza male il pallone che sbatte sul legno e torna in campo. Brivido per i viola.

78' - L'Udinese cambia: esce Lovric, entra Vivaldo.

77' - Palla troppo lunga di Bonaventura per Brekalo, che altrimenti sarebbe stato tutto solo in area.

75' - Cambio per la Fiorentina: esce Venuti, entra Dodo.

73' - Giallo per Venuti che ferma la ripartenza di Arslan. Ma in precedenza Terzic aveva malamente sbagliato un cross in contropiede regalando palla agli avversari.

71' - Cambio per la Fiorentina: esce Barak, entra Bonaventura.

70' - Igor salva su una conclusione avversaria dopo che l'arbitro però inspiegabilmente ha fatto battere velocemente la punizione nonostante l'ammonizione.

70' - Giallo per Milenkovic che trattiene vistosamente Arslan per fermare un contropiede.

69' - Nico! Non serve Brekalo tutto solo in area ma calcia dal limite, sparando però in curva. Altra ottima occasione per la Fiorentina che sta sprecando tanto.

68' - Samardzic ci prova da lontanissimo con un tiro centrale ben bloccato da Cerofolini.

63' - Kouame non sfrutta un'ottima occasione stoppando male un pallone che l'avrebbe messo a tu per tu con Silvestri. Il suo cross viene poi allontanato da Becao.

62' - Doppio cambio anche per l'Udinese: fuori Zeegelaar ed Ebosele, dentro Arslan e Udogie.

60' - Doppio cambio per la Fiorentina: escono Biraghi e Duncan, entrano Terzic e Mandragora.

59' - Il tentativo su punizione di Biraghi si ferma sulla barriera.

58' - Giallo per Zeegelaar che ferma con le cattive Nico Gonzalez lanciato in porta.

55' - Viola he commettono qualche errore di troppo e non riescono a sfruttare un paio di ripartenze propizie.

51' - Fiorentina ancora pericolosa con un cross spizzato da Nico Gonzalez: palla fuori.

49' - Risponde subito l'Udinese con Samardzic, che colpisce male da dentro l'area. Palla fuori ma brivido per i viola.

48' - Kouame fallisce un'occasione clamorosa! Un rimpallo lo libera a tu per tu con Silvestri, ma l'attaccante spara fuori da due passi. Mani nei capelli per l'ivoriano.

47' - Nico si fa vedere subito con un destro dalla distanza colpito male però. Palla sul fondo.

45' - SI RIPARTE! Un cambio per la Fiorentina: entra Nico Gonzalez al posto di Ikoné.

--- INTERVALLO ---

45' +3' - FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina.

45' +3' - Giallo a Biraghi che aveva provato a fermare con le cattive un contropiede ospite.

45' +2' - Pereyra prova la conclusione con il destro ma spara alto.

45' +1' - Giallo per Walace che stende Duncan pronto a partire in contropiede.

45' - Assegnati 3 minuti di recupero.

45' - Doppio rigore chiesto dalla Fiorentina. Prima per un presunto fallo su Brekalo, poi per un fallo di mano su cross di Biraghi. Per l'arbitro però non c'è niente.

43' - Duncan, che evidentemente ritiene di essere in fuorigioco, si addormenta in area e non sfrutta un'ottima occasione.

42' - Giallo per Ebosele che scalcia Biraghi al momento di un rinvio.

41' - Bel lavoro di sponda di Kouame che guadagna un ottimo fallo. Primo tempo più che sufficiente dell'ivoriano a cui manca forse solo il gol.

38' - Lunghe cure ad Ebosele prima di riprendere il gioco. Il difensore si era schiantato sul palo nel tentativo di salvare sulla conclusione di Brekalo. Ma al pari del pallone, anche lui è finito sul palo e dopo un paio di minuti riesce a rialzarsi e recuperare la sua posizione in campo.

35' - Palo clamoroso di Brekalo! Ikoné è bravissimo a lanciare Brekalo in contropiede, l'ex Torino anticipa l'uscita di Silvestri ma colpisce male e a porta praticamente sguarnita centra il palo. Fiorentina vicinissima al secondo gol!

31' - Venuti svirgola malissimo con il destro su un pallone sputato fuori dall'area dalla difesa dell'Udinese.

29' - Milenkovic colpisce male di testa un buon cross di Biraghi da punizione. Palla alta.

28' - Bella giocata di Brekalo che mette a sedere Becao e poi viene steso. Bella prima mezz'ora dell'attaccante ex Torino.

26' - Nulla di fatto. Barak allontana di testa e la difesa si riposiziona.

25' - Kouame svirgola di testa un cross dalla trequarti. Udinese in avanti con un corner.

23' - Zeegelaar beffa Castrovilli su un lancio lungo ma per fortuna sbaglia il passaggio. La difesa della Fiorentina allontana.

19' - Udinese che sembra aver fermato la prima mareggiata viola. Le squadre ora rallentano un po' il gioco.

15' - Doppio rischio per la difesa della Fiorentina che prima grazie ad un'uscita di Cerofolini allontanata da Castrovilli e poi con la copertura dello stesso centrocampista su Samardzic evita due occasioni pericolose per gli ospiti.

14' - Biraghi ad un soffio dal gol! Punizione calciata ottimamente, che termina alta di un soffio sopra la porta di Silvestri.

10' - Qualche istante di controllo al VAR e il fuorigioco viene confermato: si resta sull'1-0.

9' - Fiorentina che aveva segnato con Barak ma c'era fuorigioco di Kouame! L'attaccante ivoriano, ben trovato da Ikoné in area, viene steso da Silvestri: l'arbitro in realtà fischia rigore mentre Barak aveva segnato con l'esterno, ma il guardalinee ha fermato tutto per un fuorigioco.

7' - Tutto nasce da una bordata di Duncan dalla distanza, che colpisce clamorosamente il palo interno e viene respinta dal legno. Il pallone alla fine termina a Venuti che la rimette in mezzo, la difesa dell'Udinese non allontana con Becao e Castrovilli in area centra l'angolino. Fiorentina in vantaggio subito al Franchi!

7' - GOOOOOOLLL!! GOOOOLLLL!!! LA FIORENTINA SBLOCCA SUBITO CON CASTROVILLI!

5' - Prima occasione per la Fiorentina che grazie a Kouame riesce a lanciare Ikoné: il francese ritocca in area per il compagno che mette in mezzo un pallone pericoloso. Dopo un rimpallo la sfera termina tra le braccia di Silvestri.

3' - Ottima chiusura di Milenkovic su Nestorovski lanciato in area. Ritmi balndi in questo inizio di partita.

1' - Subito un intervento duro di Zeegelaar su Castrovilli a palla lontana. Dopo qualche istante per permettere al 10 viola di riprendersi, riprende anche il gioco.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina oggi in maglia viola. Ospiti in consueto bianconero.

14.58 - Entrano in campo in questo momento le due squadre. Buona cornice di pubblico al Franchi e soprattutto sole quasi inaspettato vista la copiosa pioggia caduta fino a qualche ora fa.

La Fiorentina torna a giocare dopo la sconfitta di pochi giorni fa contro il Basilea e lo farà per forza di cose con un pensiero rivolto al ritorno della semifinale di Conference in Svizzera. Davanti troverà un'Udinese che battaglia per l'ottavo posto proprio con i viola e vorrà fare uno scherzetto alla squadra di Italiano con l'ex Andrea Sottil in panchina. La Fiorentina però non vuole mollare del tutto il treno in Serie A e quella del Franchi può essere la migliore occasione per rialzare subito la testa. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Castrovilli; Ikoné, Barak, Brekalo; Kouame. Allenatore: Italiano. A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Dodò, Bonaventura, Jovic, Saponara, Terzic, Ranieri, Nico Gonzalez, Quarta, Sottil, Amrabat, Mandragora, Bianco, Kayode.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zeegelaar; Pereyra, Nestorovski. Allenatore: Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Masina, Arslan, Udogie, Abankwah, Ulineia, Thauvin, Pafundi.