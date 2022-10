LECCE-FIORENTINA 1-1: RIVIVI IL LIVE DI FIRENZEVIOLA

95' - FISCHIO FINALE!! Finisce con un pareggio la gara tra Lecce e Fiorentina con Kouame che in avvio di ripresa riacciuffa il Lecce in gol con Ceesay al 43'.

95' - Ammonito anche Italiano in questo finale concitato

94' - ROSSO PER ANTONINO GALLO che rimedia il secondo giallo in due minuti, per fallo su Ikoné. Lecce in dieci per un minuto in pratica

94' - La Fiorentina pressa ma Gonzalez sbaglia l'aggancio di una palla lunga andandoci di testa.

92' - Giallo per Gallo per fallo su Bonaventura.

90' - Concessi 5 minuti di recupero.

89' - Tre cambi per Baroni: fuori Umtiti, Strefezza e Gonzalez, dentro Gendrey, Helgason e Oudin.

87' - GIALLO VIOLA. Gonzalez costringe al fallo Quarta: ammonito

86' - Occasione per Ikoné per Milenkovic ma Baschirotto mette in angolo.

82' - CAMBIO VIOLA: Kouame lascia il posto a Ikoné.

80' - OCCASIONE VIOLA! Gonzalez gran sinistro che costringe Falcone a distendersi oltre la traversa.

78' - Ci riprova il Lecce con Strefezza che, servito da Gallo, però colpisce male di testa da buona posizione.

73' - Nuovo cambio nel Lecce: fuori Banda per Di Francesco

71' - OCCASIONE VIOLA! Dalla distanza Quarta impegna severamente Falcone che salva in angolo. Quarta ora gioca senza mascherina con la quale ha giocato invece nel primo tempo.

67' - Cambio del Lecce: Bistrovic entra al posto di Askildsen.

63' - La Fiorentina alza il ritmo ma non riesce a sfondare rischiando le ripartenze del Lecce.

60' - Kouame fa ammonire anche Umtiti. Tra l'altro l'ivoriano era lanciato a rete e resta un episodio al limite.

58' - DOPPIO CAMBIO VIOLA: Milenkovic e Duncan entrano per un disattento Igor e Mandragora.

57' - Giallo stavolta per Strefezza che ferma fallosamente Gonzalez.

52' - Igor non in serata fa tirare Stefezza e il Lecce con Ceesay di testa ha l'occasione per il raddoppio ma fortunatamente per i viola non c'è precisione.

50' - GIALLO anche per Terracciano.

49' - GOOOL GOOOL GOOOOOOL!!! kOUAME!!! Cabral serve una palla d'oro al centro e Kouame incorna e sigla il gol del pari!!

46' - AL VIA LA RIPRESA

--------------------------------------------------------------------

45+2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Fiorentina sotto di un gol nell'intervallo.

45' - Due i minuti di recupero

45' - Cabral mette la palla in rete su assist di Barak ma la palla era uscita e il gol non è ovviamente validpo ma bel gesto tecnico del brasiliano.

43' - GOL LECCE 1-0! Gonzalez ha la meglio su Dodo sulla fascia e si accentra crossando per Ceesay con Igor addormentato nell'occasione

40' - Ammonito Blin per fallo su Kouame.

38' - GOL ANNULLATO DAL VAR per fuorigioco di Bonaventura, indicato con un po' di ritardo.

38' - GOOOL GOOOL GOOOL VIOLA: 0-1!!! Pasticcio difensivo e gol di testa di Cabral ma c'è il controllo Var

35' - Ceesay scatta velocissimo con Quarta che però lo ferma.

30' - Affondo di Kouame ma Baschirotto riesce a rubargli palla e far ripartire il Lecce; fortunatamente davanti a Terracciano Igor spazza via il pallone.

29' - Pericolo Lecce con Strefezza che fa il bello e cattivo gioco poi si accentra e tira in porta ma è un tiro cross non intercettato e che finisce sul fondo.

27' - SECONDO VIOLA AMMONITO: Strefezza scappa via e costringe al giallo anche Kouame.

24' - CHE PERICOLO PER LA FIORENTINA! Banda lancia Ceesay che davanti a Terracciano angola troppo il pallone di testa.

21' - Fallaccio di Dodo su Banda con l'arbitro che redarguisce ed avverte il brasiliano.

19' - Mandragora recupera palla centralmente poi dalla destra tira a botta sicura ma Falcone para con altrettanta sicurezza.

15' - GIALLO MANDRAGORA per fallo su Strefezza.

10' - Su un traversone viola il portiere del Lecce si ostacola con un difensore ed è fortunato che nessun viola riesca ad approfittare.

7' - CAMBIO VIOLA: dentro Cabral per Jovic che si è infortunato su una zolla in occasione di un cambio di gioco

4' - Si scalda Cabral: problemi per Jovic?

3' - Strefezza dalla sinistra innesca Baschirotto sulla destra che tira verso la porta ma Terracciano è ben appostato.

1' - PARTITI!!!

Fiorentina in campo con la maglia blù. La partita inizia con qualche minuto di ritardo per far cessare il fumo creati dai fumogeni.

Alle 20.45 la decima giornata di serie A si conclude con la partita Lecce-Fiorentina. Con i viola chiamati al riscatto in campionato dopo lo 0-4 subito al Franchi dalla Lazio e cercando di sfatare il tabù trasferta dopo averlo fatto in Conference. Italiano si affida all'undici più affidabile, unica sorpresa la panchina di Milenkovic. Firenzeviola.it vi terrà aggiornati minuto per minuto attraverso la diretta testuale e gli aggiornamenti dallo stadio. Ecco dunque le formazioni titolari:

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame. A disposizione: Cerofolini, Milenkovic, Cabral, Terzic, Ikone, Duncan, Zurkowski, Bianco, Saponara, Venuti. Allenatore: Italiano

Lecce (4-3-3): Falcone; Pongracic, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni