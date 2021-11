JUV-FIO, Ko amarissimo: l'1-0 arriva al 91' in 10

È una sconfitta che fa davvero male quella in cui incappa la Fiorentina nell’anticipo della 12a giornata all’Allianz Stadium contro la Juventus: i bianconeri infatti, autori dell’ennesima prova sottotono, si sono imposti al 91’ grazie al gol dell’ex Cuadrado quando i viola erano ridotti ormai da 15’ in dieci uomini. Una sconfitta che brucia anche perché la squadra di Italiano per lunghi tratti aveva giocato molto meglio rispetto alla Juventus, capace di creare solo una chance da gol al 10’ con Dybala (tiro fuori) e nella ripresa pericolosa con due tiri di Morata e una traversa di Chiesa al 76’. Meglio nel complesso i viola, che hanno collezionato due chance nel primo tempi (al 6’ con un colpo di testa di Morata) e al 34’ con un meraviglioso tiro al volo di Saponara.

Per il resto nella ripresa, gara in equilibrio con alcune folate della Juve che inizia ad emergere solo dopo che i viola restano in 10: secondo giallo a Milenkovic per un fallo su Chiesa e ospiti in inferiorità numerica. Italiano rivoluziona la sua squadra con quattro cambi in 5’ ma la Fiorentina soffre. Fino a quando, al 91’, un diagonale sul secondo palo rasoterra di Cuadrado porta la Juve sull’1-0, onestamente in modo immeritato per come la Viola aveva giocato. Sesta sconfitta in campionato per la Fiorentina che viene raggiunta a quota 18 punti proprio dalla Vecchia Signora.