JUV-FIO 3-0, Brutto ko per i viola a Torino. Pasqua protagonista in negativo

Finisce 3-0 per la Juventus la sfida dell’Allianz Stadium tra i bianconeri e la Fiorentina, con la squadra di Sarri che ha la meglio grazie a due gol realizzati da Cristiano Ronaldo entrambi sugli sviluppi di un calcio di rigore, il primo figlio di un tocco di mano di Pezzella, il secondo per un presunto fallo di Ceccherini su Bentancour (oggettivamente il rigore non era da assegnare da parte di Pasqua). Al 91’ ci pensa poi Matjis De Ligt a fissare il punteggio sul 3-0 andando a staccare di testa su calcio d’angolo e battendo Dragowski per il terzo gol bianconero. Primo ko in campionato per Beppe Iachini e per la Fiorentina, autrice di una buona prova fino al 79’, minuto del secondo rigore assegnato alla Juve.