ITALIANO STAVOLTA È IL PRIMO COLPEVOLE. GONZALEZ UN MISTERO. ABBIAMO ANCORA IL 40% Di POSSIBILITÀ DI ARRIVARE IN FINALE. DOMENICA FACCIAMO RIPOSARE TUTTI I TITOLARI. MENO MALE HA SEGNATO CABRAL

Non è finita. Diciamolo subito. Ma la vittoria del Basilea è più figlia dei demeriti della Fiorentina che non delle qualità della squadra svizzera. Fresca, bellina, anche talentuosa in alcuni elementi ma in assoluto una formazione normale. Prima della gara d’andata il mio pronostico-qualificazione era 60% Fiorentina, 40% Basilea. Ora lo capovolgo. Ma per arrivare alla finale di Conference servirà la miglior viola, allenatore compreso. Non quella che non è stata capace di gestire un vantaggio che era un regalo prezioso. E’ necessario capire cosa è successo. Subito. La Fiorentina non ha più le gambe giuste? Non ha capito i propri limiti attuali? Ha un tecnico che sa giocare un solo calcio? Prima di partire per Basilea bisognerà dare risposte a queste domande. Bisogna capire pregi e limiti attuali della Fiorentina di oggi.

L’analisi critica parte da Italiano. Dopo la vittoria in campionato contro l’Inter avevo elogiato la scelta del tecnico di passare alla difesa a tre (un’eresia per il suo modo di vedere il calcio) pur di difendere il vantaggio. E avevo applaudito Italiano anche dopo la semifinale di ritorno contro la Cremonese dove la squadra viola aveva scelto di non rischiare niente pur di conquistare la finale. Risultato: la Cremonese non aveva mai tirato in porta. Contro il Basilea Italiano ha giocato come se avesse in mano la squadra delle nove vittorie consecutive. Ma purtroppo quella magia è sparita. E da tempo. E allora perché continuare a rischiare con un atteggiamento tattico che oggi la Fiorentina non può sostenere? Dopo il gol di Cabral che ti aveva consegnato la sfida su un piatto d’argento dal punto di vista tattico dovevamo abbassarci ed essere noi a colpire in contropiede. Invece abbiamo preso il gol del pareggio per un atteggiamento sbagliato. Nel dopo partita Italiano nel commentare la prima rete degli svizzeri a detto: “Qualcosa devi rischiare”. Perché? Chi ci ha obbligato a rischiare? Ormai la Fiorentina è un libro aperto per gli avversari. Sanno come colpirci. Puoi rischiare sullo 0 a 0 o se passi in svantaggio. Ma non puoi rischiare quando la partita si è incanalata su un binario perfetto. Non voglio, sia chiaro, tornare alla Fiorentina di Iachini. Ma per vincere serve una squadra matura e capace (allenatore compreso) di interpretare il momento.

Va anche detto che alcuni giocatori sono dei fantasmi. Gonzalez è un oggetto misterioso. Non ho visto un colpo degno del suo talento. Non so cosa stia frenando in questo momento l’argentino. Certo è che lui dovrebbe fare la differenza. Ma non la fa. Andiamo avanti. La Fiorentina perde, perde di squadra. Le pagelle dell’amico Loreto parlano chiaro. Dell’undici titolare l’unico sufficiente è Cabral. E meno male King Arthur ha lasciato il segno permettendoci di restare vivi. Ma nel ritorno bisognerà ritrovare freschezza prima di tutto. E allora Italiano scelga oggi gli undici titolari da schierare in Svizzera e domenica li lasci tutti a riposo. La Fiorentina è stanca ed è normale considerato tutte le partite che ha giocato. E allora il tecnico si comporti di conseguenza.