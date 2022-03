INT-FIO, Una grande Viola pareggia a San Siro: è 1-1

Nella 30a giornata di Serie A, la Fiorentina strappa un grande punto, pareggiando 1-1 a San Siro con l'Intrr. I nerazzurri continuano a perdere punti preziosi nella lotta scudetto: ora il Napoli è a +3 e il Milan può allungare a +6 in caso di vittoria a Cagliari. Meglio la Viola nel primo tempo, con occasioni per Gonzalez e Saponara, mentre Terracciano è bravo su Dzeko. Al 50' Torreira porta avanti la Viola, 5' dopo il pareggio di testa di Dumfries. Nel finale occasioni per Sanchez e Ikone, che solo davanti ad Handanovic non è freddo per il colpo del 2-1.