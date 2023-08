INFANTINO UN BEL COLPO. MINA UNA RISERVA. CASTROVILLI UN GRANDE RISCHIO. AMRABAT UN PROBLEMA. E ITALIANO CHIEDE DI ALZARE LA QUALITÀ

Ho visto l’intervista di Italiano a Mediaset. L’allenatore viola non aveva la faccia né polemica, né preoccupata. Però chiedendo “di alzare la qualità della squadra” ha mandato un messaggio chiaro. E, aggiungo, totalmente condivisibile. Italiano ha spiegato, con il tono giusto, quello che è chiaro a tutti. Il mercato della Fiorentina è ancora un cantiere aperto. I colpi quelli veri devono ancora arrivare. E lui li aspetta.

Intanto quest’ultima settimana ha portato alla ribalta storie vecchie e nuove. Il talento argentino Infantino è un bel colpo. Vale un po’ meno di Parisi ma comunque è un progetto giusto per il futuro. La Fiorentina ha il dovere di investire su talenti che nel giro di due-tre anni possono diventare top-player. Se lo ha scelto Burdisso sono ancora più contento. E’ la figura calcisticamente più competente in casa Fiorentina.

Mi appassiona molto meno l’acquisto del colombiano Mina. Come dice l’ex diesse viola Cinquini è un “Vuoto a perdere”. Ha poco presente e nessun futuro. E’ una riserva in attesa che arrivi il centrale difensivo vero. Penso che la Fiorentina finirà per cedere anche Quarta facendo ancora cassa. 17 milioni più tre di bonus per Igor, 10-12 per Quarta a stare bassi: i soldi ci sono per comprare un centrale fortissimo. Anche se Sutalo oggi costa 35-40 milioni. Mi auguro che in un futuro prossimo la società viola abbia nel suo settore giovanile un difensor molto più forte di Mina. Un’operazione che ci porta nel passato.

Sta esplodendo, invece, il caso Castrovilli. Lo scenario finalmente mi sembra chiaro: la Fiorentina ha proposto al giocatore un contratto al ribasso, Castrovilli pretende un aumento di stipendio e all’orizzonte c’è una squadra di Premier che lo vuole. Tutte le tessere del mosaico sono finalmente al posto giusto. Gaetano se ne andrà e saranno tutti contenti. Poi, tra un anno capiremo chi ha vinto veramente questa sfida. Perdere Castrovilli è un grande rischio. Può non tornare più ai suoi livelli veri, può essere condizionato per sempre dal grande infortunio al ginocchio o può diventare la mezzala della Nazionale. Certo se lo cercano in Premier e se lo hanno richiesto Napoli e Inter qualche pensierino lo avrei…

Chiudo con il capitolo Amrabat. Un problema che sta crescendo di giorno in giorno. Il giocatore vuole andare via e la Fiorentina è disposta a venderlo. Ma il giocatore cerca la squadra di suo gradimento e la società vuole trenta milioni. Spero di sbagliarmi ma a queste condizioni non sarà facile trovare un accordo. Una delle parti dovrà fare un passo indietro. E dire che Amrabat e Arthur formerebbero un centrocampo a due perfetto. Ma bisognerebbe convincere il marocchino che la Fiorentina vuole diventare una delle prime cinque-sei squadre del campionato. Impossibile riuscire in questa impresa vedendo il mercato fino a oggi.