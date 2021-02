IL MERCATO IN 90'': RIFLETTORI SU RIBERY TRA MILAN, ACF E MONZA

Tempo di calcio giocato ma non solo, con la Fiorentina chiamata a programmare il futuro nella speranza di concludere al meglio questo campionato. Con Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio ed esperto di mercato, oggi si parla del futuro di Franck Ribery.

Assente per la terza volta consecutiva per problemi fisici, il francese deve ancora sciogliere le riserve in merito alla prossima stagione. Nello scorso mercato il Milan si era fatto avanti, salvo poi virare su un profilo come quello di Mandzukic: difficile che i rossoneri possano tornare alla carica. Resta forte l'ipotesi di una permanenza a Firenze, dove comunque dovrebbe trovare l'accordo per il rinnovo. Poi altre due opzioni: la prima di un ritorno in Bundesliga, la seconda di un clamoroso trasferimento al Monza dell'amico Boateng.

