GEN-FIO, Viola bella e letale: 1-2 e 3° successo

Finisce con la terza vittoria consecutiva per i viola il match di Marassi tra il Genoa e la Fiorentina che si impone per 2-1 sul Grifone al termine di una prova molto generosa ma quasi sempre dominata sull’avversario: dopo un primo tempo in cui la squadra di Italiano ha sfiorato l’1-0 con Biraghi su punizione al 16’ e Sirigu si è superato due volte (prima su Gonzalez e poi su Bonaventura), nella ripesa - al netto del ko di Castrovilli patito nel primo tempo - i viola trovano dopo 15’ la rete del vantaggio con una splendida palla di Bonaventura per Saponara, che salta due uomini e con un tiro a giro fa 0-1 sul secondo palo. I viola controllano bene senza mai patire e al 44’ con un monumentale Bonaventura concedono il bis dopo un bel diagonale del numero 5. In pieno recupero, calcio di rigore generoso assegnato dall’arbitro per un fallo di Igor su Badelj e dal dischetto Criscito ha dimezzato lo svantaggio e reso meno amaro il ko rossoblù.