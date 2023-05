FIORENTINA VIA DAL FRANCHI A GIUGNO 2024: C’È LA FIRMA TRA ACF E COMUNE

Il 1 giugno 2024 la Fiorentina lascerà lo stadio Artemio Franchi, riconsegnandolo formalmente al Comune di Firenze. È quanto stabilito, nero su bianco, negli atti firmati tra Palazzo Vecchio e il DG del Club viola Giuseppe Barone.

L'accordo è stato formalizzato all'interno del rinnovo della convenzione per la stagione 2023-24 che, tra l'altro, prevede una drastica riduzione del canone di “affitto” a causa dell'avvio dei cantieri per la ristrutturazione dell'impianto di Campo di Marte che, da inizio 2024, non consentirà più di sfruttare la Curva Ferrovia e il settore ospiti.

Vediamo i dettagli della concessione in uso del Franchi per la prossima stagione sportiva, approvato dalla Giunta lo scorso 28 aprile.

Si è reso necessario prorogare la convenzione che scade il prossimo 30 giugno con specifici accordi. Già lo scorso anno (nella concessione per la stagione attuale) si era stabilito tra le parti che “per il periodo successivo al 30/06/2023, il Comune si impegnava ad individuare eventuali accorgimenti tecnici e organizzativi […] tesi a far sì che i lavori […] il cui avvio è attualmente previsto entro il 31.12.2023, possano procedere consentendo l’utilizzo parziale da parte di ACF Fiorentina delle relative strutture, in modo tale da rendere possibile – in tutto o in parte - lo svolgimento della stagione sportiva 2023/2024 ed, eventualmente, l’accesso del pubblico almeno a parte della struttura”. Inoltre, l'abbandono dei “Campini” Davide Astori (per trasferimento al nuovo Centro sportivo di Bagno a Ripoli) concorre anch'esso a rimodulare il corrispettivo annuale.

Da marzo 2022 è stato istituito un tavolo di confronto tecnico, coinvolgendo anche i progettisti dell'intervento di riqualificazione, mettendo a disposizione di ACF Fiorentina gli elaborati progettuali e illustrando al Club i vincoli temporali imposti dai finanziamenti ottenuti (obbligo di iniziare i lavori entro la fine del 2023, ultimarli e collaudare le opere entro fine 2026).

Ciò premesso, si legge sui documenti, “che a fronte degli incontri e delle valutazioni congiunte effettuate è emersa quale migliore soluzione la seguente:

utilizzazione da parte della ACF Fiorentina dell’intero complesso dello Stadio “Artemio Franchi” fino al 26 dicembre 2023 con riconsegna all’Amministrazione comunale il 27 dicembre 2023 della Curva Ferrovia compreso il settore ospiti (ad esclusione dei parcheggi […]) ed eventualmente di alcune aree esterne in corrispondenza della Maratona per avviare i lavori degli interrati […];

utilizzazione da parte della ACF Fiorentina del Centro Sportivo Astori “Campini” fino al 30 giugno 2023 con successiva riconsegna all’Amministrazione comunale nei tempi strettamente necessari al rilascio della struttura […];

utilizzazione da parte della ACF Fiorentina del complesso dello Stadio Comunale “Artemio Franchi” nelle modalità sopra indicate fino al 31 maggio 2024 e riconsegna all’Amministrazione il giorno 1 giugno 2024”.

Qualora fosse necessario disputare alcune partite di Campionato nel mese di giugno 2024, il termine di riconsegna dello stadio Franchi slitterebbe di un mese, al successivo 1 luglio.

Fra le parti, premesso quanto sopra, si è stabilito che il canone di uso dello stadio (con capienza ridotta dal 2024) ammonterà a 650.000 euro: 400.000 € per il periodo 1 luglio 2023 – 31 dicembre 2023; 250.000 € per l'uso del Franchi dal 1 gennaio 2024 al 31 maggio 2024 (o, se fosse necessario, entro il 30 giugno 2024). Esclusi dal suddetto canone, sono i costi, a carico di ACF Fiorentina relativi ad altri impegni precedentemente sottoscritti (come le pulizie dopo le partite, montaggio e smontaggio dell'area di prefiltraggio, eccetera).

Nella convenzione vengono drasticamente ridotti i posti riservati all'Amministrazione Comunale: le “tessere di servizio” restano 10, ma i biglietti (o tessere stagionali) da 136, scendono a 30 (3 in tribuna autorità, 10 in Poltrona e 17 in Tribuna Laterale Esterna).

Ovviamente l'accordo varrà se partono i lavori di ristrutturazione, ma, in caso affermativo, l'impegno della Fiorentina a lasciare il Franchi alla fine della prossima stagione è agli atti.

Infine Palazzo Vecchio, confrontandosi con la Fiorentina, si occuperà di individuare delle agevolazioni sul prezzo di alcuni tagliandi. La delibera stabilisce “di dare indirizzo agli uffici di valutare le modalità per la definizione di un tetto massimo ai biglietti per determinate fasce e categorie svantaggiate nonché per minori e studenti”.

Se tutto procederà regolarmente, in Palazzo Vecchio si prevedono “sorteggioni in sala mensa” per aggiudicarsi i posti riservati al Comune e grandi brindisi della Fiorentina in Tribuna Autorità, che con una mancia da 250.000 € si garantisce l'uso del Franchi (privato della sola Ferrovia), da gennaio 2024 a fine stagione.