FIORENTINA, SVOLTA A SINISTRA: CON PARISI SI GUARDA AL FUTURO. UN NUOVO ALLEATO SUL MERCATO E QUELLE IDEE NATE A MILANO. LA RICERCA DELL'ATTACCANTE RESTA UNA PRIORITÀ

Le prime mosse del mercato in entrata della Fiorentina sono state pensate e pianificate concretamente lo scorso lunedì a Milano. Sia prima che dopo la riunione negli uffici della Lega infatti, Joe Barone ha avuto modo di allacciare alcuni contatti che nei prossimi giorni potrebbero consegnare a Vincenzo Italiano i primi rinforzi della nuova stagione. Fabiano Parisi, terzino sinistro dell'Empoli ed uno dei giovani italiani più forti in assoluto nel ruolo, ha buone probabilità di trasferirsi alla Fiorentina. Venerdì i due club hanno approfondito i dialoghi dopo il primo incontro milanese fra Barone e Corsi, nell'occasione arrivati insieme negli uffici di Via Rosellini. Viste come stanno andando le cose non è stata una semplice casualità. Il presidente dell'Empoli, fra i più capaci a leggere, capire ed agire tra le sfumature del mercato, nella circostanza a specifica domanda su Parisi rispose sottolineando l'incedibilità del calciatore, aggiungendo che sarebbe stato il futuro capitano dell'Empoli. Dichiarazione che più tattica non si può. Un avviso ai naviganti, cioè i club interessati a Parisi. La traduzione dal linguaggio del mercato è più o meno questa: per Parisi zero sconti, parte solamente per la cifra richiesta dall'Empoli.

Ed al momento la squadra che intende soddisfare le richieste di Corsi è proprio la Fiorentina, in vantaggio rispetto ad una concorrenza che ad oggi per svariati motivi non può offrire gli oltre 10 milioni cash. A mediare fra Empoli e Fiorentina, i cui rapporti nell'ultimo periodo non sono stati di certo idilliaci, è Mario Giuffredi. Il procuratore di Parisi è il tramite di un operazione che sta entrando nel vivo e che consentirebbe allo stesso agente di portare a Firenze un altro elemento di qualità nel ruolo dopo Biraghi, altro suo assistito prossimo al prolungamento contrattuale. Insomma, a sinistra in difesa è roba sua. Con la Fiorentina che andrebbe a garantirsi oltre al presente - Biraghi - anche il futuro, cioè Parisi. Almeno sulla carta ed a livello di scelte sarebbe un bel salto di qualità rispetto al passato.

A Milano Barone, oltre con Corsi dell'Empoli, si è confrontato anche con con alcuni intermediari per prendere informazioni dettagliate su Oliver Christensen. Il portiere danese dell'Herta Berlino è un profilo che piace agli uomini mercato. Potrebbe essere il giocatore giusto da affiancare a Terracciano e soprattutto una buona opportunità che offre il mercato. Christensen infatti è giovane (24 anni), ha ampi margini di miglioramento, è stato protagonista nell'Herta nonostante l'annata della squadra di Berlino che si è chiusa con una mesta retrocessione. Un fattore quest'ultimo che potrebbe consentire alla Fiorentina di acquistare Christensen a costi di saldo.

Terzino sinistro, portiere, ma all'appello mancano ancora difensore centrale, punta ed esterno offensivo. È vero che serve poco per migliorare la Fiorentina, ma quel poco non si può sbagliare anche perché sono ruoli delicati e fondamentali. Davanti ripartire da Cabral e Jovic è un rischio, mentre cercare un attaccante funzionale al calcio di Italiano e in grado di garantire la doppia cifra una necessità assoluta. Ecco perché per Dia della Salernitana i contatti sono sempre vivi. Tutto fermo sul fronte Amrabat. La solita Arabia Saudita sullo sfondo, ma di top club per il centrocampista marocchino ce ne sono pochi. E quei pochi al momento non sono andati oltre la manifestazione di interesse. Per la Fiorentina tutto sommato va bene anche così, perché mantenere in rosa Amrabat è solamente un vantaggio.