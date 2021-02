FIORENTINA-SPEZIA, Ripresa e Castro show: 3-0 e zona B a +10

La Fiorentina porta a casa una partita di vitale importanza battendo per 3-0 lo Spezia al termine di una ripresa davvero bella che ha fatto da contraltare ad un primo tempo decisamente scadente. Succede tutto nel secondo tempo, con i viola che - dopo l’ingresso obbligato di Castrovilli per l’infortunato Bonaventura - si sbloccano al 49’ con il solito Vlahovic che riceve un pallone eccezionale del numero 10 (recuperato sul filo della linea di fondo) e a porta vuota mette in rete. Il Var, dopo 2’ di revisione, conferma che il gol è buono: si tratta del nono gol stagionale del serbo.

Da quel momento lo Spezia cala vistosamente e la Fiorentina, galvanizzata da un Castovilli in serata show (ma perché è partito dalla panchina?), dilaga prima trovando il 2-0 al 51’ con lo stesso talento pugliese che dalla distanza mette in gol dopo un tiro murato di Eysseric (tra i migliori della sfida di stasera) e poi chiudendo la partita all’83’ con l’ex Nizza, che corona una prova maiuscola mettendo alle spalle di Provedel un cioccolatino di Vlahovic dopo che Castrovilli aveva rubato bene il pallone ad Estevez. Ottima dunque la prova della Fiorentina nella ripresa, che con i secondi 45’ di oggi è stata brava a cancellare una prima frazione che era stata a tratti preoccupante.

Con questo successo - al netto naturalmente di tutte le altre gare del 23° turno di campionato che si devono disputare - la Fiorentina sale a quota 25 punti, superando in un colpo solo ben quattro squadre (Udinese, Spezia, Benevento e Bologna) ma soprattutto si porta a +10 sulla zona retrocessione, in attesa di sapere cosa combineranno questa sera Cagliari e Torino, in campo alle 20.:45. E domenica altra gara da non sbagliare, visto che i viola saranno di scena a Udine.