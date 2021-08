FIORENTINA, SBRIGATI CON VLAHOVIC: L'ATLETICO AVANZA. IL PUNTO SU MILENKOVIC, NASTASIC E... UN TERZO. SE PARTE LIROLA PIÙ STRYGER LARSEN DI ZAPPACOSTA

Per fare il punto sulle ultime trattative della Fiorentina, la redazione di FirenzeViola.it ha interpellato Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio ed esperto di calciomercato.

Il nome più caldo è quello di Vlahovic.

"La Fiorentina punta a rinnovargli il contratto, è pronta a soddisfare la sua richiesta da 3,5 milioni di euro più bonus che gli permetterebbero di arrivare a 4. L'obiettivo della Fiorentina è la clausola da 70 milioni, un punto d'incontro verso le richieste dell'entourage dell'attaccante serbo. C'è sullo sfondo però l'Atletico Madrid, pronto a farsi sotto. I viola devono perciò sbrigarsi ad ottenere il sì del loro gioiello".

Milenkovic-West Ham, a che punto siamo?

"L'accordo tra la Fiorentina e il West Ham c'è, l'hanno già trovato, adesso però ci sarà da gestire il discorso relativo alle commissioni e agli intermediari dell'operazione, ultimo nodo da sciogliere. L'affare si dovrebbe però chiudere sulla base di 17-18 milioni di euro che entreranno nelle casse della società gigliata. Contatti continui tra i due club, tra i quali è già tutto instradato, anche il giocatore ha già dato il suo sì alla società londinese. Una volta definita l'operazione, per la Fiorentina pronto l'innesto Nastasic, già bloccato dai viola che però potrebbero andare anche su un altro difensore o aggregare un ragazzo più giovane alla prima squadra, valutando l'idea di tenerlo come quinto".

Un aggiornamento su Lirola e sul terzino destro.

"Per ora la situazione è ancora bloccata. Dovesse riuscire a scaturire un principio d'accordo tra Fiorentina e Marsiglia per la sua cessione del terzino spagnolo, le due principali opzioni si chiamano Stryger Larsen e Zappacosta. Il terzino dell'Udinese può essere preso per 3-4 milioni di euro, mentre per il laterale del Chelsea la valutazione è leggermente più alta. Entrambi arriverebbero a titolo definitivo. Più caldo il nome del danese".