FIORENTINA-ROMA 2-1, Rivivi il LIVE di FV!

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

20.00 - La Fiorentina batte 2-1 la Roma e si guadagna la possibilità di poter lottare per l'ottavo posto fino all'ultimo. Decidono la sfida le reti di Jovic e Ikoné nel finale, che ribaltano quella arrivata dopo pochi minuti ad opera di El Shaarawy. Tre punti quasi insperati per la squadra di Italiano che può così voltare pagina dopo la sconfitta in Coppa Italia.

90' +5' - E FINISCE QUI! LA FIORENTINA PORTA A CASA TRE PUNTI DOPO UN FINALE INCREDIBILE!

90' +3' - Un paio di sortite della Roma fermate dalla difesa della Fiorentina.

90' +1' - Tiro di Ibanez deviato da Barak in corner. Ora la Fiorentina deve soffrire.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

88' - Il cross stavolta arriva dalla sinistra con Terzic, Kouame colpisce il pallone che finisce a Ikoné: da due centimetri il francese mette in porta il vantaggio gigliato!

88' - GOOOOOOOOLLLLL!!!! GOOOOOLLLL!!!! SEGNA IKONEEEEE!!

85' - Cross di Kouame dalla destra, Mandragora svetta in area e fa sponda per Jovic che da due passi non può sbagliare. Parità al Franchi!

85' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOLLLL!!! SEGNA JOVIC!

83' - Parapiglia in panchina dove Mourinho rischia di venire alle mani con qualche componente dello staff viola. Finisce tutto con un giallo per il tecnico portoghese.

82' - La Fiorentina chiede un rigore! Falllo netto su Terzic in area, ma l'arbitro fischia fallo contro la Fiorentina per un contatto precedente di Sottil.

80' - Cambio nella Roma: entra Abraham al posto di Zalewski.

77' - Giallo a Igor che perde palla su Belotti e poi lo stende.

76' - Cambio nella Fiorentina: entra Kouame al posto di Duncan.

75' - Giallo a Svilar per perdita di tempo.

75' - Appena ripartiti Jovic ci prova dalla distanza ma il tentativo è velleitario.

72' - Altro cooling break. Squadre nelle rispettive panchine per rifocillarsi.

71' - Cambio nella Roma: entra Ibanez al posto di Solbakken.

70' - La Fiorentina proprio non riesce a sfondare. Ennesima azione di Ikoné sulla destra, ancora una volta fermato.

67' - Milenkovic! Prima viene steso in area ma l'arbitro sorvola, poi è sempre lui a colpire di testa ma sparare addosso a Svilar.

63' - Giallo per Jovic che trattiene Cristante dopo aver perso palla.

61' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Saponara e Venuti, dentro Sottil e Dodo.

60' - Cambio nella Roma: esce Wijnaldum, entra al suo posto Cristante.

58' - Giallo a Solbakken che entra in scivolata e colpisce Terzic.

58' - Wijnaldum fa secco Milenkovic in contropiede ma per fortuna sbaglia l'ultimo passaggio. Duncan ferma tutto.

54' - Jovic! Da due passi non riesce a mettere in rete bloccato da Llorente sulla conclusione al volo.

53' - Canovaccio che sembra uguale al primo tempo. La Fiorentina proprio non riesce ad arrivare a concludere nonostante le tante azioni offensive.

50' - Giallo a Venuti che trattiene Zalewski in contropiede.

47' - Occasione Fiorentina con Barak che prova a girarsi in area ma viene fermato.

45' - SI RIPARTE! Con un doppio cambio per la Fiorentina che toglie Biraghi e Quarta e mette Milenkovic e Terzic. Nella Roma entra Mancini al posto di Smalling.

--- INTERVALLO ---

45' +4' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-1, per ora decide El Shaarawy.

45' +4' - Serie di cross dalle fasce da parte della Fiorentina ma la Roma fa buona guardia.

45' +1' - Altro regalo di Quarta in impostazione, stavolta Belotti calcia da posizione defilata ma è necessario un altro grande intervento di Cerofolini per salvare la Fiorentina. Che sta combinando Quarta?!

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

44' - Cerofolini salva su El Shaarawy! Quarta decide di regalare palla all'esterno giallorosso che dal limite calcia perfettamente al sette: Cerofolini con un intervento plastico evita il gol.

42' - Quarta interviene inspiegabilmente in scivolata su Zalewski solo contro quattro. Il terzino giallorosso cade e l'arbitro estrae il giallo per Quarta.

38' - Ennesima azione offensiva sprecata dalla Fiorentina, stavolta con un cross di Biraghi debolissimo.

36' - Wijnaldum si trova da solo in area perché Cerofolini decide di non uscire, Quarta per fortuna recupera e riesce a deviare la conclusione in porta.

35' - Ikoné! Inspiegabile colpo di anca del francese che si era ritrovato tutto solo su un cross di Saponara. Era una grande occasione per la Fiorentina!

33' - Biraghi! Calcia in porta dalla punizione ma il tiro è centrale: Svilar blocca in due tempi.

32' - Giallo per Missori che stende Barak proprio al limite dell'area.

30' - Jovic si libera e prova il tiro di mancino dal limite dell'area, sparando però fuori non di poco.

28' - Gioco fermo per una botta presa da Barak. Piccolo cooling break in campo.

27' - Jovic! Dall'altra parte ci prova lui di testa ma conclude debole addosso a Svilar.

26' - Quarta salva sulla linea! Wijnaldum viene fermato da Cerofolini ma il pallone termina a Solbakken che tira a botta sicura: Quarta in spaccata riesce a salvare la Viola che ogni volta che viene attaccata soffre tantissimo.

25' - Giallo per Saponara che commette fallo su Bove dopo aver perso palla sul controllo.

22' - Scontro tra Belotti e Igor. Dopo qualche istante per permettere le cure, riparte il match.

18' - Niente da fare per la Fiorentina che continua a macinare gioco ma in maniera totalmente sterile. Ancora nessuna parata da parte di Svilar.

13' - Fiorentina che prova a reagire con un cross di Biraghi sul quale nè Duncan nè Ikoné riescono però ad arrivare.

11' - La difesa della Fiorentina si addormenta, Belotti crossa per Solbakken che fa sponda al centro dell'area: per El Shaarawy è un gioco da ragazzi mettere in rete il pallone e portare in vantaggio gli ospiti.

11' - GOL DELLA ROMA. HA SEGNATO EL SHAARAWY.

10' - Mandragora ci prova direttamente da una punizione da lui guadagnata, ma centra la barriera. Nulla di fatto.

8' - Si fa vedere in avanti anche la Roma con un passaggio dentro per Bove, ben coperto da Igor che lascia sfilare il pallone sul fondo.

6' - Si accende Ikoné, che ne dribbla due ed entra in area ma si fa fermare il passaggio da Smalling. Fiorentina che continua a stare stabilmente in attacco.

4' - Jovic si libera bene al limite dell'area ma poi ci mette troppo a calciare: Smalling lo ostacola e il pallone finisce tra le braccia di Svilar.

3' - Primi minuti in cui sembra già chiaro lo spartito della gara: la Fiorentina attacca, la Roma si chiude nella propria metà campo.

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Roma, oggi in divisa bianca. Fiorentina con la nuova maglia viola con colletto bianco.

Stiamo volgendo alla fine di un campionato infinito, mancano solo due partite e la Fiorentina potrà definitivamente pensare a Praga. Al Franchi oggi arriva una Roma concentrata sulla sua finale di Europa League e per la squadra viola può essere l'occasione migliore per voltare subito pagina dopo la cocente sconfitta di Coppa Italia. La rincorsa all'ottavo posto continua e contro una Roma incerottata l'occasione è ghiotta. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Igor, Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikonè, Barak, Saponara; Jovic. Allenatore: Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Bove, Smalling, Llorente; Missori, Wijnaldum, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti. Allenatore: Mourinho.