FIORENTINA-ROMA 1-2, Sfortuna e la mannaia del Var : 12° ko e +5 dalla B

Tristissimo epilogo allo stadio Franchi con la Roma che al 90’ supera 2-1 la Fiorentina che oltre a centrare la dodicesima sconfitta in campionato adesso è a +5 dalla zona retrocessione, ovvero dal Torino (che in ogni caso ha due partite da recuperare). A rendere amara una notte in cui i viola non avevano più di tanto demeritato è stato il gol di Diawara che è stato convalidato dal Var per un errato posizionamento della linea difensiva viola che non ha fatto scattare il fuorigioco. Mastica amaro dunque la Fiorentina, che dovrà dunque giocarsi il tutto per tutto nella gara della cita domenica contro il Cagliari dove saranno assenti tanti giocatori, da Ribery (squalificato) agli infortunati Castrovilli e Igor, che sono dovuti uscire anzitempo oggi per guai fisici.

Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio dove la Fiorentina aveva sfiorato il gol con un tiro in diagonale di Vlahovic parato da Pau Lopez, nella ripresa pronti-via la Roma va in vantaggio con Spinazzola che riceve una bella palla di Mancini e batte al volo Dragowski. Passano pochi minuti e i viola pareggiano grazie allo stesso Spinazzola che infila dentro la sua porta un bel cross di Biraghi. La Viola attacca con più convinzione e Dragowski salva in un paio di circostanze la sua porta ma all’87’ su un tracciante dalla destra di Karsdorp Diawara mette in rete. Inizialmente il guardalinee annulla tutto per offside ma dopo due minuti di revisione Calvarese assegna il gol del vantaggio che condanna i viola al ko. Unica soddisfazione della serata il ko del Benevento per 3-0 che consente ai giallorossi di restare a pari punti dei viola.