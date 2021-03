FIORENTINA-PARMA, Il 3-3 arriva al 94': un pari show al Franchi

Finisce con un rocambolesco pareggio per 3-3 il match del Franchi tra la Fiorentina e il Parma con i viola che vanno sotto al 90’ ma riescono a trovare il pari al 93’ grazie ad un’autorete. I viola mancano una grossa chance per mettersi alle spalle molte squadre nella lotta alla salvezza ma per fortuna della squadra di Prandelli il Torino ha perso e dunque la Fiorentina si porta a +6 sulla zona retrocessione, anche se i granata hanno una partita i meno.

Nel primo tempo i viola sbloccano il match al 28’ con Quarta che di testa mette in gol alle spalle di Sepe ma poco dopo su un evidente fallo di mano di Pulgar in area ospite il Parma trova il pari su calcio di rigore. La squadra di Prandelli non demorde e in chiusura di prima frazione arriva il 2-1 dei padroni di casa con Milenkovic: punizione di Pulgar, testa di Pezzella e girata in area piccola del serbo, che riporta avanti i suoi.

Nella ripresa i viola controllano il match ma all’improvviso, al 72’ Kurtic pareggia i conti dopo una frittata collettiva in difesa. La Viola allora si sbilancia alla ricerca del nuovo vantaggio e dopo aver centrato una traversa con Quarta, incredibilmente sugli sviluppi di un contropiede Inglese serve Mihaila che fa 2-3. Con la forza della disperazione la Fiorentina reagisce e 4’ dopo su cross di Pezzella Iacoponi fa carambolare la palla dentro la sua porta. Pari pirotecnico al Franchi, finisce 3-3.