FIORENTINA-MILAN 4-3, Rivivi il LIVE di FV!

22.47 - Con la partita finisce qui anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutti gli aggiornamenti e le voci dal post-partita!

22.45 - Una partita tesissima al Franchi, con costanti ribaltamenti. Alla fine ha la meglio la Fiorentina che riesce a vincere finalmente con una grande del campionato e si lancia in classifica grazie ad una prestazione corale super. Italiano può sorridere e festeggiare!

90' +6' - E FINISCE QUI! La Fiorentina batte il Milan 4-3!

90' +6' - GOL DEL MILAN. Autogol di Venuti dopo una traversa colpita da Ibrahimovic.

90' +6' - Kjaer colpisce di testa ma tra le braccia di Terracciano.

90' +5' - Doppio giallo per Castrovilli e Theo Hernandez. Scivolata fallosa del 10 viola, il terzino rossonero va faccia a faccia mostrando tutta la frustrazione del Milan.

90' +3' - Cambio nella Fiorentina: esce Duncan, entra Maleh.

90' +2' - Mentre tutto il Franchi è in delirio, la Fiorentina gestisce palla. Manca sempre meno al fischio finale.

90' - Assegnati 6 minuti di recupero.

87' - Nico Gonzalez è una furia! Azione coast-to-coast, mette a sedere un avversario in area e poi spaventa Tatarusanu con un tiro-cross. Che impatto l'argentino!

86' - Nico Gonzalez ruba palla a Theo Hernandez in area, il pallone finisce a Vlahovic che dal limite dell'area prende la mira e piazza il sinistro all'angolino: la Fiorentina va sul 4-2!

86' - GOOOOOLLL!! GOOOLLL!! VLAHOVIC È UN CECCHINO!

83' - Si riparte dopo una breve pausa per un colpo preso da Odriozola.

81' - Mancano 10 minuti più recupero al Franchi e può ancora succedere di tutto.

80' - Cambio nel Milan: fuori Leao, dentro Krunic.

77' - Saponara ne salta due in area e cade dopo un contatto con Messias. Per l'arbitro non c'è nulla però, episodio dubbio.

74' - Cambio nel Milan: entra Bennacer al posto di Tonali.

71' - Squadre allungatissime, ritmo forsennato. Sembra il novantesimo ma mancano ancora 20 minuti!

70' - Saponara! Si fa rivedere in avanti la Fiorentina, con un bolide di sinistro che finisce però alto.

69' - E dentro anche Castrovilli per Bonaventura.

69' - Cambio nella Fiorentina: fuori Callejon, dentro Nico Gonzalez.

67' - Theo Hernandez strappa sulla sinistra e mette in mezzo un assist al bacio per Ibrahimovic che insacca il 3-2. Tutto riaperto al Franchi.

67' - SEGNA ANCORA IBRAHIMOVIC. È 3-2.

64' - Episodio in area viola, con Odriozola che incrocia le gambe con Leao. Per l'arbitro giustamente non c'è nulla.

62' - Erroraccio di Bonaventura che regala palla a Ibrahimovic in area. Lo svedese prende la mira e batte Terracciano, riaprendo subito il match.

62' - LA RIAPRE IBRAHIMOVIC: È 3-1 AL FRANCHI.

60' - Un gol da attaccante vero di Dusan Vlahovic! Scappa alle spalle di Gabbia, resta lucido su un cioccolatino di Duncan, dribbla Tatarusanu e insacca in rete. La Fiorentina è sul 3-0!

60' - GOOOOOOLLL!! GOOOOOLLL!! VLAHOVIC FA 3-0!!!

57' - Triplo cambio per il Milan: dentro Giroud, Florenzi e Messias, fuori Kalulu, Saelemaekers e Brahim Diaz.

55' - Contatto dubbio in area tra Terracciano e Diaz, con il trequartista del Milan che però era in fuorigioco.

54' - Callejon viene lanciato in contropiede da Torreira, ma Theo Hernandez lo ferma in area. Troppo lento lo spagnolo, che forse era in posizione di fuorigioco.

53' - Leao! Prova ad imitare Saponara e per poco non gli riesce: palla fuori con Terracciano che può solo guardare il pallone.

51' - Callejon di tacco! Splendida azione anche della Fiorentina, con Odriozola che crossa basso per Callejon: colpo di tacco debole, bloccato da Tatarusanu.

51' - Ibrahimovic! Bella azione del Milan con lo svedese che in area stoppa di petto e calcia: palla fuori di poco a lato.

50' - Primi minuti senza particolari squilli. Per adesso la Fiorentina sta gestendo la pressione alta del Milan.

45' - VIA! SI RIPARTE! Senza cambi nelle due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +2' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-0, reti di Duncan e Saponara!

45' +1' - Una rete clamorosa di Saponara! Stop dal limite sinistro dell'area, prende la mira e con il destro centra il sette dalla parte opposta. Esplode il Franchi!

45' +1' - GOOOOOOLLLL!!! GGOOOOOOOLLL!!! GOOOOLL! CHE GOL HA FATTO SAPONARA!

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Terracciano impegnato prima con un cross, poi con un tiro-cross da Tonali. Attento il portiere viola.

44' - Fase concitatissima del match, con continui ribaltamenti di fronte. Le due squadre si affrontano a viso aperto.

41' - Ibrahimovic! Occasione monumentale per lo svedese, che colpisce di testa a circa un metro da Terracciano. Il pallone esce di un soffio a lato, si salva la Fiorentina!

37' - Bonaventura! Si fa vedere di nuovo in avanti la Fiorentina, con un'azione prolungata che si conclude con un mancino strozzato in area di Bonaventura.

35' - Leao! Questa volta è Igor a fermarlo all'ultimo secondo, dopo un'altra pregevole azione personale del portoghese.

34' - Per adesso torna in campo regolarmente Torreira.

33' - Gioco fermo perché Torreira si è fermato. Da capire cos'ha il centrocampista uruguaiano.

32' - Milan che sta alzando tantissimo la pressione. Possesso palla infinito che si conclude con un tacco sbagliato da Ibrahimovic.

30' - Che parata di Terracciano! Un fallo piuttosto evidente di Kessie su Vlahovic non viene sanzionato, Leao si lancia in contropiede e piazza il destro di piatto: Terracciano si allunga e salva la Viola.

29' - Leao prova una giocata di troppo in area e per fortuna tenta un dribbling invece di calciare, liberato da Ibrahimovic.

25' - Milan che dopo qualche minuto di spaesamento ora sta alzando di nuovo la pressione. Un cross di Leao è preda di Terracciano, ma la Fiorentina si sta schiacciando all'indietro.

21' - Para ancora Terracciano! Azione personale di Leao che salta tutti e calcia potente da fuori: Terracciano alza sopra la traversa.

20' - Terracciano risponde a Tonali! Callejon perde un brutto pallone in ripartenza, Tonali libera il destro dal limite ma Terracciano si oppone con i pugni. Bella partita al Franchi!

17' - Vlahovic! La Fiorentina vola sulle ali dell'entusiasmo. Cambio di gioco perfetto di Saponara, Callejon stoppa e mette al centro: Vlahovic si accartoccia ma spara alto non di molto di testa. Brivido per Tatarusanu.

15' - Una papera clamorosa di Tatarusanu, che fa suo il pallone su un corner ma poi incredibilmente lo perde scendendo. Gabbia non copre il pallone e Duncan è il più lesto di tutti a depositare il pallone in porta. Fiorentina in vantaggio!

15' - INCREDIBILE GOL DELLA FIORENTINA! DUNCAN SEGNA SU UNA PAPERA DI TATARUSANU!

14' - Serie di corner per la Fiorentina. Vlahovic non incorna bene un pallone, ma era tutto solo.

13' - Per la prima volta si fa vedere in avanti anche la Fiorentina grazie ad una folata di Odriozola. Il cross viene messo in corner da Saelemaekers.

9' - La giocata pericolosa del Milan ormai è sempre la stessa. Lancio in profondità per il movimento di Ibrahimovic e Leao, con Venuti che non riesce sempre a leggerlo. In un'occasione lo aiuta Odriozola con una buona chiusura.

6' - Bella copertura di Venuti in area su Leao. La Fiorentina però sembra subito essere un po' in difficoltà in difesa.

5' - Break di Theo Hernandez che poi lascia a Brahim. Imbucata per Ibrahimovic che mette il pallone in rete, ma lo svedese era in fuorigioco e l'assistente alza subito la bandierina.

5' - ANNULLATO UN GOL AD IBRAHIMOVIC!

4' - Gestisce palla il Milan ma la Fiorentina pressa alta e mette in difficoltà i rossoneri. Kjaer sbaglia un paio di passaggi in impostazione.

1' - Colpo di tacco in area ma da posizione defilatissima di Ibrahimovic, che pareva comunque in netto fuorigioco. Il pallone finisce a Terracciano, ma il Milan sembra voler partire forte fin da subito.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, stasera in consueta divisa viola.

20.44 - Le squadre entrano in campo, questa volta insieme e non scaglionate. Grande atmosfera in un Franchi gremito: ci sono tutti gli ingredienti per una grande partita!

La Fiorentina per fare finalmente punti contro una big del campionato, il Milan per proseguire nella sua marcia trionfale e restare imbattuto in campionato. In un Franchi avvolto dalla nebbia stasera le due squadre si sfidano per uno dei big-match di questa tredicesima giornata di Serie A. FirenzeViola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Saponara.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Kessie, Tonali, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic.