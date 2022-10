FIORENTINA-LAZIO 0-4: Rivivi il live di Firenzeviola

96' - FINITA! La Fiorentina sconfitta in casa per 4-0 dalla Lazio che si conferma bestia nera. Troppe però le occasioni sbagliate nel primo tempo mentre la Lazio ha dilagato nel finale.

94' - Biraghi crossa per Maleh appostato sul palo opposto ma l'italomarocchino non ci arriva.

90' - Sono 6 i minuti di recupero

90' - GOL DELLA LAZIO: 0-4. In contropiede il pallone trova il tacco di Milinkovic Savic per Immobile che sigla il poker

89' - Occasione Gonzalez con pallonetto che esce di poco. Peccato!

88' - Pedro scatta e Terracciano esce toccando il pallone sulla linea dell'area ma l'arbitro segnala il fuorigioco del laziale.

86' - GOL DI LUIS ALBERTO: pallone in profondità tenuto da Pedro, Immobile tocca per Luis Alberto che trafigge Terracciano: 3-0 della Lazio.

81' - Tiro di Biraghi che si accentra e tira ma la traiettoria non è precisa.

80' - Occasione per Luis Alberto ma Terracciano si distende e para.

79' - Cambia ancora anche Sarri: fuori Felipe Anderson e Zaccagni e dentro Pedro e Cancellieri.

75' - GIALLO anche per il laziale Lazzari per perdita di tempo.

72' - Ultimi DUE CAMBI per Italiano: entrano Maleh e Saponara per Bonaventura e Kouame. Cambia anche Sarri: Hysaj per Marusic che, infortunato, esce in lacrime.

70' - Altro GIALLO per un viola: stavolta tocca a Dodo.

69' - Cartellino GIALLO anche per Mandragora.

67' - OCCASIONE D'ORO! Kouame dalla sinistra crossa per Jovic che però manda alto.

62' - Cambio anche nella Lazio: entra Luis Alberto per Antonio

60' - Occasione viola con Gonzalez che impegna severamente alla parata Provedel.

58' - DUE CAMBI VIOLA: Fuori Amrabat e dentro Barak, fuori Igor e dentro Milenkovic.

54' - PALO IMMOBILE su spizzata di Milinkovic Savic.

46' - RIPARTITI! Italiano tenta la carta Gonzalez che sostituisce Ikonè. e subito OCCASIONE VIOLA, proprio per l'argentino con Provedel che rischia e Kouamè bravo a rimettere in mezzo per il neo arrivato anticipato da Romagnoli.

----------------------------------------------------

45'+1' - FINE PRIMO TEMPO! La Fiorentina ha fatto collezione di occasioni mentre la Lazio è in doppio vantaggio con due incornate in altrettante incursioni ed ora gioca di rimessa.

45' - Sullo sviluppo dell'angolo occasionissima viola.

44' - PALO MANDRAGORA! Su assist di Kouame

38' - Dopo un tiro alto oltre la traversa di Amrabat la Fiorentina conquista un altro angolo, svetta Igor ma non centra la porta.

37' - Palla per Jovic ma Romagnoli salva in angolo.

32' - Occasione per Vecino che da solo in area tira in porta dove però intercetta Terracciano.

30' - Fiorentina costantemente in attacco ma la Lazio difende compatto e poi riparte in contropiede.

28' - GIALLO per Igor per un fallo su Milinkovic Savic.

25' - RADDOPPIO LAZIO. Zaccagni che sposta Quarta e incorna su assist di Milinkovic Savic

24' - GIALLO per Amrabat: diffidato, salterà Lecce.

23' - Occasione per Bonaventura che prova ad inserirsi

22' - Occasione per Ikoné che si accentra e tira ma il pallone esce di poco.

20' - Il gol ha dato fiducia alla Lazio ma poi il gioco è tornato alla Fiorentina che con Mandragora e Kouamé ha provato a sfondare la linea della Lazio ma senza successo.

11' - GOL DELLA LAZIO.Arriva il gol dell'ex Vecino su palla inattiva dall'angolo. L'ex viola svetta più alto di tutti e incorna in rete per il vantaggio laziale.

6' - Fiorentina arrembante e anche Ikoné ha la possibilità di tirare al sette, ma Provedel sbroglia

5' - Ancora un'occasione per Jovic, il tiro finisce oltre la traversa

4' - OCCASIONE viola con Luka Jovic che riceve un passaggio alle spalle della difesa e calcia rasoterra verso il centro impegnando Provedel

3' - Retropassaggio di Biraghi per Terracciano, i due non si capiscono e si rischia l'autogol

1' - PARTITI!!

Alle 20,45 fischio d'inizio per Fiorentina-Lazio che chiude il quadro della nona giornata di serie A. Italiano cerca di dare continuità alla vittoria in Europa e di risalire la classifica, Sarri vuole rimanere attaccato al treno Champions (ora è sesto) e staccare Inter e Juve. Seguite la gara attraverso la diretta testuale di Firenzeviola e gli aggiornamenti degli inviati al Franchi. Queste le formazioni scelte dai due allenatori:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Jovic, Kouame, A disposizione: Gollini, Cerofolini, Milenkovic, Cabral, Maleh, Terzic, Ranieri, Gonzalez, Zurkowski, Duncan, Barak, Bianco, Saponara, Venuti. Allenatore: Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Kamenovic, Casale, Radu, Basic, Cataldi, Luis Alberto, Romero, Pedro, Cancellieri. All.: Sarri.