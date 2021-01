FIORENTINA-INTER, Una grande Viola beffata al 119': ko per 2-1 e addio Coppa

Finisce con una beffa atroce l’avventura della Fiorentina in Coppa Italia: i viola infatti al 119’ perdono al Franchi contro l’Inter, che dopo aver subito i padroni di casa per tutto il secondo tempo e per gran parte dei supplementari trovano il gol decisivo del 2-1 con Lukaku. Nel primo tempo la gara è equilibrata ma l’Inter passa in vantaggio con un rigore dubbio concesso da Massa con l’aiuto del Var per un presunto fallo di Terracciano su Sanchez: dal dischetto Vidal fa 1-0.

Nella ripresa i nerazzurri sfiorano subito il 2-0 ma la Fiorentina reagisce e al 57’ trova il meritato 1-1 con Kouame che dal limite dell’area mette la sfera sotto la traversa. I nerazzurri hanno due chance per un nuovo vantaggio, prima con Hakimi e poi con Sanchez, ma nel finale l’occasione migliore è della Fiorentina che spreca malamente un contropiede in 3 vs 2.

Si va quindi ai supplementari dove, dopo una traversa nerazzurra, Terracciano è super parando un colpo di testa centrale di Lukaku che però non perdona al 119’ quando, solissimo, sfrutta un bel cross dalla destra di Barella e fa 1-2. La Fiorentina, dunque, abbandona la Coppa Italia agli ottavi di finale, l’Inter va avanti e ai quarti affronterà in un derby in gara secca il Milan.