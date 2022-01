FIORENTINA-GENOA, Che show dei viola al Franchi: Grifone tritato 6-0

Game, set, match: la Fiorentina archivia la pratica Genoa come una sorta di partita di tennis, schiantando la malcapitata formazione di Konko per 6-0 e salendo di nuovo in zona Europa in classifica, ovvero a quota 35 punti in classifica, in compagnia di Roma e Lazio (ma i viola hanno una partita in meno). Tre gol per tempo e tanta voglia di far festa in quella che è la prima vittoria del 2022 in casa per la Fiorentina, che dopo aver fallito al 12’ un calcio di rigore con Vlahovic (che si fa parare il cucchiaio da Sirigu) sbloccano la gara al 15’ con Odriozola che con un diagonale vincente fa 1-0 dopo che il portiere dei rossoblù aveva respinto un tiro di Vlahovic. Passano 20’ e i viola concedono il bis con un colpo di testa a distanza ravvicinato di Bonaventura prima di fare 3-0 su punizione con Biraghi, che si ripeterà poco dopo.

Nella ripresa - che si apre con Vlahovic che chiede scusa a tutto lo stadio per l’errore dal dischetto nel primo tempo - ad aprire le marcature ci pensa proprio la punta serva che imbeccato in profondità da Bonaventura supera Sirigu con un delizioso pallonetto e fa 4-0. La Viola domina in lungo e in largo (il Genoa sembra davvero una formazione amatoriale e Konko non sa come porre rimedio alle scorribande viola) e al 69’ trova pure la manita ancora con Biraghi che trasforma in oro una seconda punizione al limite dell’area. Al 77’ poi c’è gloria anche per Torreira che di testa spinge in rete uno splendido pallone messo al centro dalla sinistra per il neo entrato Ikonè, che dopo l’assist a Maleh a Napoli si ripete anche stasera con un passaggio vincente. 6-0, goduria viola. E anche stavolta calcio totale.