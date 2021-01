FIORENTINA-CROTONE, Vincono i viola 2-1: il giro di boa è a 21 punti

Finisce con un pizzico di sofferenza in più del dovuto ma con un fondamentale successo della Fiorentina il match dello stadio Artemio Franchi tra i viola e il Crotone. La squadra di Prandelli si è imposta per 2-1 sui calabresi grazie alle reti di Bonaventura (20') e Vlahovic (32') nel primo tempo. Inutile il gol di Simy che di testa nella ripresa (al 66') ha riaperto la gara. Con questo successo, la Fiorentina sale a quota 21 punti in classifica concludendo così in piena media salvezza il proprio girone d’andata.

I viola partono meglio e dopo due punizioni di Biraghi senza grossi brividi sbloccano la gara con un euro gol di Bonaventura, il primo da quando gioca a Firenze: palla di Castrovilli che rimbalza sui piedi di un difensore del Crotone, si avventa sulla sfera l’ex Milan che con un mezzo pallonetto fa 1-0. Poco dopo i viola trovano anche il bis, nato ancora una volta dall’estro del loro numero 10, che apre per Ribery il quale rimette al centro per Vlahovic che davanti a Cordaz fa 2-0.

Nella ripresa i viola sfiorano il 3-0 più volte (annullato un gol di Pezzella per tocco di mano) specie con Vlahovic ma a mettere un brivido alla Fiorentina ci pensa Simy che su cross di Pereira dalla destra al 66’ fa 2-1 di testa. I viola non soffrono più di tanto e reclamano per un fallo da rigore su Ribery per un intervento ai limiti del regolamento di Eduardo ma Piccinini, l’arbitro della sfida, non è di questo avviso. Dopo qualche contropiede calabrese senza esito, la sfida si conclude sul 2-1: seconda vittoria consecutiva al Franchi per la squadra di Prandelli.