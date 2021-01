FIORENTINA-CAGLIARI, Tornano i 3 punti al Franchi: la decide Vlahovic

La Fiorentina dopo oltre ottanta giorni torna al successo allo stadio Franchi battendo per 1-0 il Cagliari grazie al gol realizzato al 72’ da Dusan Vlahovic (quinto gol in sei partite per il serbo) su un bellissimo assist di José Maria Callejon. Un successo importantissimo nel giorno in cui Cesare Prandelli festeggiava le 200 panchine in viola.

Nel primo tempo a salire in cattedra sono i portieri, con Cragno che in avvio salva su Vlahovic (dopo un grossolano errore di Pisacane) e poi Dragowski che neutralizza un calcio di rigore di Joao Pedro concesso da Giacomelli per un fallo di Igor (poco prima anche i viola avevan ricevuto un penalty ma il Var lo ha poi tolto). Nel finale di tempo si infortuna Pezzella ed è costretto ad uscire: suo posto Martinez Quarta, che si rivelerà decisivo.

Nella ripresa i viola partono meglio e dopo un brivido con Simeone, premono alla ricerca del vantaggio, prima con Biraghi (tiro alto di poco) e poi con Bonaventura, sul quale è super ancora una volta Cragno. Al 72’ poi l’episodio chiave del match: bella palla recuperata da Martinez Quarta, assist per Callejon che dopo aver fatto metà campo palla al piede serva dalla destra in area Vlahovic che segna l’1-0 con un gol da vero centravanti. Nel finale girandola di cambi anche in casa sarda ma il risultato non cambia. La Fiorentina vince 1-0 e sale al 12° posto, a +6 sulla zona rossa della classifica.