FIORE-EMPOLI, Vittoria nel segno di Nico: finisce 1-0

Vittoria pesante per la Fiorentina in ottica Europa: ai viola basta un gol di Nico Gonzalez al 57' (il suo terzo in campionato) per superare l'Empoli 1-0 e tenere il passo della Lazio, in attesa dei risultati di Roma e Atalanta, in campo oggi. Dopo un primo tempo divertente in cui sono stati i viola a fare la partita (al 9' botta centrale di Biraghi parata da Vicario e poi colpo di testa di Cabral sul fondo) e che si è connotato solo per l'annullamento del gol di Di Francesco dopo un fallo di Pinamonti su Terracciano e per le solite scene di escandescenza del patron azzurro Corsi, la gara si è decisa tutta nei 15' iniziali della ripresa: secondo giallo a Luperto e Empoli in 10. Dalla punizione successiva, cross di Biraghi e colpo di testa di Gonzalez che fa esplodere i 22mila del Franchi. Nel finale la Fiorentina si mangia più volte il raddoppio, prima con tiro secco di Saponara a lato di poco e poi con un contropiede sprecato di Sottil che invece di servire Cabral si è fatto respingere il tiro da Vicario. Viola ottava con 50 punti, Empoli sempre fermo a 33.