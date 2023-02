FIO-VER, Viola perfetta: tre gol e tre punti a Verona

La Fiorentina torna al successo che mancava dal 7 gennaio (il 6 novembre invece l'ultima vittoria in trasferta a Genova) e batte il Verona al Bentegodi per 3-0 grazie ai gol di Barak e Cabral nel primo tempo e di Biraghi (entrato al posto dell'infortunato Terzic) nel finale di gara. All'11' arriva la cavalcata vincente di Ikoné che si accentra e passa indietro a Barak ben appostato che non sbaglia e mette la partita in discesa per i viola; da ex non festeggia. E' il quinto assist stagionale di Ikoné (tre in campionato) mentre per il ceco è la sesta rete, seconda in campionato. Al 37' arriva il raddoppio ad opera di Cabral che sfrutta l'angolo calciato da Mandragora e ha la meglio su Hien. Per il brasiliano è il quinto gol in quattro partite. Con Amrabat che ferma la danza carioca dei tre brasiliani viola sotto la curva del Verona che li subissa di fischi.

Da segnalare anche il montante sfiorato da Gonzalez un minuto prima del vantaggio e per l'Hellas palla gol al 29' che Lasagna manda alle stelle e al 31' di Duda che Terracciano respinge. Nella ripresa il Verona prova a rimontare ma non si rende mai troppo pericoloso e Italiano corre ai ripari con forze fresche in campo per evitare che l'avversaria prenda metri e fiducia. La gara sembra congelata fino all'87' quando Gaich la riaccende e di testa fa correre un brivido sulla schiena di Terracciano e dei tifosi viola, ma colpisce il palo. E' Biraghi un minuto dopo invece a cambiare il risultato facendo un incredibile gol dalla metà campo calciando velocemente un calcio piazzato.