FIO-VEN, Vittoria d'oro: al Franchi viola vincono 1-0

Vittoria tanto preziosa quanto pesante quella ottenuta dalla Fiorentina che supera il Venezia 1-0 grazie al gol messo a segno da Torreira al 30’ e vola a quota 56 punti in classifica, al 6° posto, in attesa della Lazio che giocherà stasera conto il Torino. Una gara a due volti quella di Biraghi e compagni, che hanno spezzato le reni della squadra di Zanetti nel primo tempo chiudendo “solo” 1-0 il primo tempo (su cross del capitano, bell’assist sulla linea di fondo campo di Igor per la deviazione in area piccola di Torreira, giunto a cinque reti stagionali) pur avendo avuto almeno altre due ghiotte opportunità per segnare (al 17’ palo di Ikoné e al 25’ parata di Maempaa su Cabral), mentre nella ripresa dopo i primi 15’ in equilibrio si è iniziato a vedere anche il Venezia che tuttavia si è reso raramente pericoloso dalle parti di Terracciano (solo un’azione confusa culminata con un palo ma viziata da fuorigioco). Nel finale la Viola si è divorata più volte l’azione del 2-0 ma ha lo stesso portato a casa tre punti vitali nella corsa all’Europa.