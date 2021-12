FIO-SAS, Prima X viola: ma al Franchi è 2-2 show

E alla fine è arrivato il primo pareggio stagionale della Fiorentina: finisce 2-2 il match dello stadio Artemio Franchi tra la squadra viola e il Sassuolo, con la formazione di Italiano brava a reagire nella ripresa con due gol in pochi minuti all’uno-due micidiale inferto dai neroverdi nel corso del primo tempo. Gara in equilibrio nella prima mezz’ora, con le migliori chance da rete che sono per i padroni di casa (rovesciata di Vlahovic al 2’, tiro alto di Gonzalez al 16’ e botta sempre dell’argentino murata da Consigli) ma poi al 32’ con un diagonale Scamacca porta in vantaggio ai suoi su assist di Frattesi, il quale poco dopo su servizio di Raspadori fa 0-2 in contropiede.

Da quel momento inizia un monologo viola che dura fino al 90’: prima un poker di chance con Consigli protagonista (su Callejon, su Quarta e su Milenkovic più un tiro di Bonaventura di poco alto) poi nella ripresa arriva il pari dei viola: prima una botta di Vlahovic al 51’ su assist di Torreira (il serbo ha raggiunto così quota 33 reti agganciando Cristiano Ronaldo) e poi una deviazione di Torreira a pochi metri dalla linea di porta dopo un'azione insistita in area piccola. I viola sembrano in grado di vincere la gara ma a 20’ dal termine restano in 10 per il rosso rifilato a Biraghi (doppio giallo per una gomitata su Berardi). Da allora accade davvero poco e la sfida si spegne sul 2-2. Viola a quota 31 punti con Roma e Juventus, sempre in piena zona Europa.