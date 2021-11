FIO-SAM, Riecco i 3 punti: bel 3-1 e zona Europa

Dopo il tonfo di Empoli torna subito al successo la Fiorentina, che schianta nel primo tempo la Sampdoria per 3-1 e sale a quota 24 punti in classifica: una partita, per la verità, mai in discussione ma che per la squadra di Italiano è iniziata con il freno a mano tirato. Al 15’ sono infatti gli ospiti a passare in vantaggio: cross di Candreva dalla destra, testa di Gabbiadini e palla in rete. La Viola però non demorde e reagisce subito: bella azione persona di Sottil che fa a fette la difesa della Samp, crossa tagliato sul secondo palo e permette a Callejon di siglare al 23’ il suo primo gol in campionato con la maglia viola.

La Fiorentina preme e nel giro di 13’ trova due gol: il primo con il solito Vlahovic (sempre più capocannoniere della Serie A con 12 gol) che mette in gol su perfetto cross dalla sinistra di Bonaventura in elevazione e poi al 45’ con Sottil che sfrutta un tiro deviato dell’ex Milan e mette in gol a tu per tu con Audero. Nulla da segnalare nella ripresa se non Sottil che, prima del cambio, si mangia il 4-1 in contropiede e l’esordio del classe 2003 Distefano, esterno della Primavera. Da rimarcare anche che all’89’ dopo tempo immemore si è rivisto in campo anche Kokorin, accolto dall’ovazione (tra il serio e il faceto) dal Franchi.