FIO-ROM, Vittoria basilare: 2-0 ed Europa più vicina

Vittoria mai così importante per la Fiorentina che schianta 2-0 al Franchi la Roma grazie ai gol in avvio di Gonzalez su rigore e di Bonaventura e torna al successo dopo quattro ko consecutivi, tra campionato e coppa Italia: adesso la classifica torna a sorridere, visto che i viola nella corsa all’Europa tornano protagonisti del proprio destino. I punti sono 59, gli stessi dell’Atalanta, ma con gli scontri diretti in vantaggio.

Succede tutto nei primi 10’: fallo dopo 4’ di Karsdorp su Gonzalez e dopo revisione al Var calcio di rigore per i viola che lo stesso numero 22 trasforma. Passano 6’ e Bonaventura con una rasoiata sul secondo palo concede il bis. Il Franchi è una bolgia e la Roma, tranne una punizione di Pellegrini, combina poco. Nella ripresa la Fiorentina preme alla ricerca del tris (fallo di Cristante in area su Gonzalez non visto e bolide di Amrabat di poco alto) ma la vera occasione da gol capita sulla testa di Abraham che mette di poco a lato. Nel finale Smalling evita il 3-0 su Piatek. Festa viola, amarezza dei giallorossi, evidentemente stanchi e già con la testa a Tirana.