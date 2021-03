FIO-MIL 2-3, Deludente ko: male i viola nel II tempo

Non riesce l’impresa alla Fiorentina che dopo il poker di Benevento capitola al Franchi contro il Milan: finisce 3-2 per i rossoneri il match delle 18 valido per la 28a giornata di Serie A con i viola che dopo aver subito il vantaggio del Diavolo dopo 9’ con Ibrahimovic sono stati bravi prima a pareggiare i conti al 18’ con una bellissima punizione di Pulgar e poi di portarsi addirittura in vantaggio con Ribery al 55’.

Da quel momento però i padroni di casa (che avevano colpito nel primo tempo anche un palo con Pezzella e hanno dovuto fare a meno per infortunio di Dragowski) son calati alla distanza e dopo il pareggio di Brahim Diaz al 57’ hanno subito al 73’ il vantaggio ospite di Calhanoglu che da quel momento hanno controllato la partita senza subire più di tanto.

Un passo indietro per i viola sul piano del gioco e della personalità, certamente più piacevoli nel corso del primo tempo, visto che poi nella ripresa la squadra di Prandelli, subito il pari, non è stata più capace di impensierire il Milan che con questo successo sale a quota 59 punti blindando il secondo posto, in virtù anche del ko della Juventus contro il Benevento. I viola invece incappano nel 13° ko in campionato ma restano 14^ nonostante le vittorie di Spezia e Benevento in virtù degli scontri diretti a favore dei viola. La zona calda della classifica resta a -7 punti e la conquista della salvezza è ancora tutta da vivere...