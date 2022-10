FIO-INT, Montagne russe al Franchi: alla fine è 3-4

Una partita che ha veramente dell'incredibile quella giocata al Franchi da Fiorentina e Inter. Purtroppo per i viola il finale ha ricordato la partita persa con la Juventus all'ultimo secondo in Coppa Italia la scorsa stagione, con Venuti che ha sostanzialmente regalato la vittoria agli avversari. Primo tempo che si era chiuso sul 2-1 per i nerazzurri dopo i gol di Barella, Lautaro Martinez e Cabral su un rigore che doveva portare all'espulsione di Dimarco e invece non ha portato neanche un giallo.

Nel secondo tempo una viola combattiva raggiunge il pari con una perla di Ikoné, prima di essere bucata di nuovo in contropiede con un rigore dubbio dato all'Inter e realizzato ancora da Lautaro. Jovic in semi rovesciata fa esplodere il Franchi al 90', poi l'amnesia di Venuti ha portato al 4-3 finale di Mkhitaryan. I giocatori della Fiorentina concludono stremati e sdraiati sul prato.