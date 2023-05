FIO-INT, È amara la 1ª finale, la Coppa è nerazzurra: è 1-2

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Non cambia il risultato all’Olimpico di Roma. Come dopo i primi 45’, l’Inter chiude la gara sul 2-1, si impone sulla Fiorentina e vince la Coppa Italia 2022/23. A decidere la sfida la doppietta nel primo tempo di Lautaro Martinez che ha reso vano il gol dopo 3’ di Nico Gonzalez. Nella ripresa i viola provano ad aumentare il peso offensivo con gli ingressi prima di Sottil e poi di Jovic ma non riescono mai a concretizzare. Clamorose, in particolare, due chance da gol che si divora il serbo: primo quando servito da Bonaventura in profondità entra in area ma spara addosso ad Handanovic e poi quando di testa da buona posizione manda sul fondo. Tanto rammarico per i viola che però devono fare mea culpa per gli errori grossolani di Milenkovic in difesa sui due gol nerazzurri e sulle lacune in attacco, dove la prova di Cabral è stata pressoché nulla e dove Jovic non ha portato qualità ma ha peggiorato le cose sbagliando quasi tutto il possibile. Niente Coppa per i viola, che dunque adesso sperano nella notte di Praga del 7 giugno contro il West Ham in Conference per interrompere un digiuno da trofei che dura da 22 anni.