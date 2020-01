FIO-GEN, Portieri eroi: al Franchi è soltanto 0-0

Finisce 0-0 al Franchi tra ala Fiorentina e il Genoa in cui a farla da padrone sono stati i due portieri, soprattuto quello viola. Dopo la prima frazione in cui Milenkovic aveva colpito la traversa di testa e Dragowski ha parato un rigore a Criscito (il primo in carriera), nella ripresa succede poco con la sfida che si accende nel finale, con Pinamonti che a tu per tu con Dragowski si fa parare la sua conclusione. La Viola pareggia 0-0 e in virtù dei ko di Spal e Brescia sale a +10 dalla zona B.