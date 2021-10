FIO-CAG, Riecco la Viola show: 3-0 e zona Europa

La Fiorentina torna al successo nella 9a giornata di campionato dopo il ko di Venezia superando per 3-0 un Cagliari mai pervenuto al termine forse della miglior prestazione stagionale di questo inizio anno. A decidere la sfida le reti, nel primo tempo, di Biraghi su rigore al 23’ e di Gonzalez al 43’ e il tris direttamente su calcio di punizione di Vlahovic ad inizio ripresa.

Una gara mai in discussione in cui i viola, prima ancora del vantaggio con il capitano, hanno sfiorato due volte l’1-0 prima con Gonzalez (diagonale di poco fuori) e poi con Martinez Quarta (colpo di testa a lato). La svolta della gara è al 22’ con il fischietto Raupano che, chiamato al Var, assegna ai padroni di casa un rigore per un fallo di mano di Keita: sul dischetto Vlahovic cede la trasformazione a Biraghi che spiazza Cragno. Il raddoppio arriva in chiusura di tempo con uno splendido pallone di Vlahovic per Saponara che scatta sul filo del fuorigioco, serve l’accorrente Gonzalez che con un diagonale dalla destra fa il 2-0.

Nella ripresa, dopo l’iniziale rete di Vlahovic su calcio di punizione che fissa il punteggio sul 3-0, la Fiorentina si dimostra abile nel controllare senza alcun tipo di affanno la gara e consolida la sua vittoria. Con il successo odierno, complici il pari dell’Atalanta e il ko della Lazio, la Fiorentina torna in zona Europa salendo al 6° posto a quota 15 punti. L’Italiano show è tornato.