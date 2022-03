FIO-BOL, Vince il forcing viola: la decide Torreira

Successo sofferto ma tutto sommato meritato per la Fiorentina che nel lunch match delle 12:30 supera 1-0 il Bologna grazie al gol messo a segno da Lucas Torreria al 70' e sale a quota 46 punti, agganciando la Lazio (che oggi ospiterà il Venezia) e a -1 da Roma e Atalanta. Una gara ben giocata da entrambe le squadre, con il Bologna ridotto in dieci dopo 40' per il doppio giallo rifilato a Bonifazi ma bravo a difendersi e a concedere l'unica vera occasione da gol alla Fiorentina a metà della ripresa.

Il primo tempo è stato però davvero pieno di emozioni, con una traversa di Soriano già dopo 12" (dormita di Odriozola in area) e un altro palo di Orsolini al 39' (male nel complesso tutta la difesa e Terracciano). I viola dominano il gioco ma sprecano tanto e si fanno vedere solo nel finale di tempo con un tris di occasioni dopo il già citato rosso a Bonifazi. Nella ripresa Italiano inserisce Ikoné e Cabral e al 70' su un cross di Biraghi dalla sinsitra, Castrovilli fa sponda dalla parte opposta e permette a Torreira (che all' 8' del secondo tempo aveva già centrato un palo) di battere Skorupski per il gol del definitivo 1-0. Nel finale forcing dei rossoblù ma il punteggio non cambia.