FIO-ATA, Tre su tre con la Dea: finisce 1-0 al Franchi

La Fiorentina centra il suo terzo successo stagionale contro l'Atalanta, battendo anche in campionato per 1-0 i nerazzurri grazie al gol messo a segno da Piatek al 56', arrivato a quota cinque centri in sette partite. I viola adesso sono a 42 punti, a -5 dalla Juve quarta che però ha una gara in più. La Dea, invece, manca l'aggancio ai bianconeri. Nel primo tempo occasioni per Gonzalez, Sottil e Koopmeiners, ma Musso e Dragowski si fanno trovare pronti. Il gol-vittoria arriva al 56' grazie a Piatek che capitalizza al meglio un assist di Gonzalez. Annullato al 61' l'1-1 di Malinovskyi per un fuorigioco di Hateboer: Gasperini non gradisce e viene espulso per proteste.