DAL FLASH MOB A "CALL ME ROCCO", L'ERA COMMISSO È COMINCIATA

“Call me Rocco” rispondeva il nuovo patron viola all'improvvido cronista che gli chiedeva dove andasse l'accento su Commisso. E' cominciata così l'era a stelle e strisce dei viola, un mini bagno di folla per il tycoon americano poco dopo l'atterraggio a Peretola. Un fiume in piena, Rocco, perché ancor prima di parlare del futuro viola il nuovo numero 1 della Fiorentina ha sgombrato il campo da qualsiasi dubbio: ha voglia di Firenze e dei fiorentini. Il punto di rottura è immediatamente servito, con un cambio che appare già epocale. Dai Della Valle a Commisso c'è tutta la distanza creatasi negli anni tra Firenze e la Fiorentina. E adesso immaginare di colmarla fa certamente meno paura. L'avvento di Rocco Commisso è stato simile a un ciclone. Tra le voci rilanciate dal Times alla vigilia della sfida salvezza con il Genoa e l'annuncio del passaggio di proprietà della Fiorentina sono passati poco più di 10 giorni, tanto è bastato per veder scritta una nuova storica pagina del club.

Fa effetto ripensare alle ultime parole di DDV, che non lesina un ultimo "cazzari", assicura sulla solidità di Commisso garantendo per una cessione più conveniente per il club che non per la famiglia, ma che non va oltre nel saluto a chi aveva raccontato di non aver nemmeno "lo scemo del villaggio" pronto a comprare. Un altro saluto da lontano, senza parole in città, bissato da un ADV molto più addolorato, quanto meno in linea con il diverso modo di vivere quel che è stata la sua Fiorentina. E d'altronde che la situazione fosse in fortissima evoluzione si era capito nel giorno in cui la curva si era trasferita in Via dei Calzaiuoli, di fronte ai negozi Tod's per il flash mob anti Dv. E' stato quello il passo che ha sbloccato l'intero scenario, reso ancora più teso da una distanza con le istituzioni politiche non più colmabile. DDV ha deciso in quelle ore di scendere a quote diverse sul prezzo della società, ed è stato in quel week-end che, dopo le garanzie bancarie ricevute sul conto dell'americano, ha deciso di lasciare in mano a Commisso.

Un intervento determinante da parte di quella curva, inizialmente fischiata da molti settori dello stadio eppure convinta di proseguire sulla propria strada. Determinata a rompere un'apatia triennale che difficilmente si sarebbe interrotta senza un netto cambio di prospettiva. Sotto questo profilo più dell'imprenditoria fiorentina (nuovamente latitante di fronte a una Fiorentina in vendita) ha potuto più la passione di chi alla Fiorentina dedica cuore, voce e portafogli.

I Della Valle se ne vanno dopo 17 anni in cui c'è stato praticamente di tutto, alti e bassi, picchi di esaltazione e imbarazzi in mondo visione, ma sempre con un fil rouge d'incompatibilità mai venuto meno con la gente di Firenze. Dall'assenza di fiorentini ai piani alti, e a un'accoglienza verso la storia e il passato ritrovata solo negli ultimi anni, fino a una comunicazione sempre molto fredda è come se la gestione della Fiorentina fosse sempre stata un affare da delegare in primis, e senza troppi coinvolgimenti emotivi. Deleghe sul mercato, deleghe nei rapporti con la città e i tifosi, deleghe nella presenza in lega.

Un errore grossolano, sia perché reiterato nel tempo, sia perché all'oscuro delle logiche calcistiche. Un mondo, il calcio, dove tutto e tutti corrono a mille e nel quale invece la Fiorentina si è sempre mossa al rallentatore. Logiche pallonare che possono essere discutibili quanto si vuole (come le contestazioni negli stadi) ma che devono essere fatte proprie nel momento in cui ci s'imbarca in un'azienda che debba fare calcio. Troppe volte, al termine di cicli in cui si era fatto ottimamente calcio, si è guardato altrove, verso i bilanci, verso le operazioni di mercato ripetute attraverso i soliti canali, limitandosi a lanciare aut-aut ai tifosi come se qualsiasi alternativa al rigido autofinanziamento degli ultimi anni fosse materia inavvicinabile. E quando non erano i tifosi erano gli allenatori o i capitani in partenza.

In realtà, negli ultimi anni, sono molte le realtà che hanno dimostrato come si possa fare bene nel rispetto dei bilanci, e anche di come si possa creare un legame indissolubile con il territorio e con l'emotività che rientra nel dna dello spettacolo calcio. E' da qui che ci auguriamo possa ripartire Commisso, il ciclone americano che ha stravolto le prospettive viola e che ora fa nuovamente sognare una città. Prima ancora degli investimenti e dei programmi, se la nuova Fiorentina riuscirà a ricreare un ambiente unito avrà già compiuto metà dell'opera, e a giudicare da come si è posto Rocco (“Dicono che i presidenti non devono stare con i tifosi, ma io sono qui per loro”) miglior inizio non poteva esserci. L'umiltà e la voglia di abbrracciare il suo nuovo popolo (“sono qui per imparare” ha ripetuto Rocco, datemi tempo) ha già stregato tutti e oggi i tantissimi appassionati che andranno allo stadio lo dimostreranno.

Tommaso Loreto - Direttore www.firenzeviola.it