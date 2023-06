DA ROMA A PRAGA: IL DOLOROSO DEJA VU CHE NON CANCELLA LA CRESCITA DELLA FIORENTINA, PUR CONFERMANDONE I DIFETTI DI SEMPRE.

FirenzeViola.it

Un dolorosissimo déjà-vu, un’altra premiazione in cui i viola restano a guardare la coppa alzata dagli avversari. Rileggere i 90 minuti di Praga fa malissimo, ancora più di quanto aveva fatto male vedere Lautaro Martinez regalare la Coppa Italia all’Inter. Stavolta c’è ancora più da recriminare, per una sfida che il West Ham va a vincere grazie agli episodi, dal gol annullato a Jovic per il fuorigioco di Kouamè al rigore concesso per la mano di Biraghi fino all’ennesima falla difensiva che manda Bowen a segnare di fronte alla curva inglese.

L’esito finale non si discosta dalle riflessioni che hanno accompagnato l’intera stagione dei viola, che si tratti di una fase difensiva che ancora una volta si rivela tallone d’Achille e di un attacco che ha segnato con il contagocce. Non che la Fiorentina non meritasse di vincere, anzi, ma se a far festa sono gli inglesi è anche perchè stavolta non è stato possibile andare oltre i limiti di un organico che ha già compiuto un miracolo centrando due finali e giocando 60 gare.

Ci sarà tempo e modo per tornare su cosa non ha funzionato, su chi ha sbagliato (seppure sia tutto molto evidente), adesso l’unica strada è quella di metabolizzare una doppia delusione che sembra condannare il popolo viola alla sofferenza. Spetterà a proprietà e società dare continuità a un’annata comunque importante, qualsiasi siano le scelte in arrivo dal mercato estivo, pur nella consapevolezza del rischio di rivedere i viola al punto di partenza, almeno in Europa.

Perchè di certo non sfruttare la crescita di quest’anno sarebbe un delitto, quanto meno nei confronti di un popolo viola che dopo aver sognato a occhi aperta merita di vedere nuovamente la propria squadra giocare per qualcosa di importante.