COME PUÒ FARE COMMISSO A PROGRAMMARE IL FUTURO SENZA SAPERE QUANTO DOVRÀ STARE LONTANO DA FIRENZE? UN CAMPIONATO TUTTO IN TRASFERTA VUOL DIRE ALMENO 6-7 PUNTI IN MENO. CON QUESTO SCENARIO DIFFICILE TRATTENERE GONZALEZ E AMRABAT

Una società seria programma il suo futuro a due-tre anni. Come può fare Rocco Commisso a sviluppare il suo piano ambizioso senza sapere con certezza quanto tempo la sua Fiorentina dovrà giocare lontano da Firenze? Il presidente viola ha detto e ripetuto (con toni sempre più accesi) che l’obiettivo primario è aumentare il fatturato. La strada per essere sempre più competitivi. Le previsioni, in caso di due campionati tutti in trasferta, ipotizzano un danno intorno ai 25 milioni. Una follia. Con queste premesse sarà già un miracolo restare nella parte sinistra della classifica. Altro che avvicinarsi alla zona Champions.

Immaginiamo l’amarezza del patron viola. I suoi timori stanno diventando amare realtà. Aveva chiesto di fare lo stadio lui. Con i soldi suoi. Ha trovato un muro. Ora deve aspettare di capire se e come potrà essere effettuato il restyling del Franchi. C’è qualcuno che può dare certezze in tempi bravi al proprietario della Fiorentina? Sarebbe il minimo. Commisso ha il diritto di avere risposte chiare. Invece dei tanti “se” e dei tanti “ma”. Provate a immaginare i dirigenti viola che in estate vanno a contattare un giocatore importante senza poter garantire a lui l’effetto Franchi. Anzi dovendo ammettere che la squadra viola nella stagione 2024-25 partirà ad handicap. Un campionato intero in trasferta vale 6-7 puti in meno. Altro che inseguire l’Europa che conta.

Aspettiamo di sapere come finirà questa storia. Tra un anno la Fiorentina dovrà indicare lo stadio dove disputerà il campionato 2024-25. Un anno vola. Intanto come si avvicinerà la dirigenza alla prossima campagna acquisti? Con questo scenario sarà difficile se non impossibile trattenere calciatori come Amrabat e Gonzalez. Si dice che lo stesso Milenkovic se non ci fosse la chiara possibilità di crescere insieme alla Fiorentina potrebbe chiedere di essere venduto. Vedremo. Intanto la squadra ha l’obbligo di provare a vincere la Coppa e magari anche a Conference. Due Coppe da alzare per far arrossire chi non sta aiutando Commisso a costruire una Fiorentina ancora più forte.