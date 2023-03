CINQUE SUCCESSI ALLE SPALLE, UN OBIETTIVO DA CENTRARE IN TURCHIA: LA PRIMAVERA SI AVVICINA CON RINNOVATE SPERANZE

Non sarà esattamente la quinta sinfonia viola, e d’altronde servirà comunque tenere a mente valori e nomi degli avversari che si sono susseguiti (Milan escluso), ma la Fiorentina che si prepara alla partenza per la Turchia mostra rinfrancanti segnali di crescita. In ritardo sui tempi, ma pur sempre in linea con obiettivi che si sono fatti ambiziosi, la squadra di oggi di Italiano ha un altro volto, gioca con diversa fiducia e soprattutto mostra finalmente la cattiveria necessaria per mantenere i favori del pronostico.

Così in poco meno di 20 giorni Verona, Milan e Cremonese rappresentano un patrimonio sul quale costruire il resto del girone di ritorno, mentre la vittoria di giovedì scorso con il Sivasspor regala comunque un vantaggio in vista dei prossimi 90 minuti. Insomma se gran parte della stagione pareva all’insegna delle recriminazioni e delle delusioni adesso la Fiorentina guarda alla primavera con rinnovate speranze, persino di vittorie se il doppio cammino tra Conference e Coppa Italia non dovesse interrompersi.

Uno scenario francamente imprevedibile soltanto qualche mese fa, quando i viola annaspavano in fondo alla classifica, ma pur sempre figlio di un’annata impronosticabile perchè influenzata dal Mondiale, e anche di un campionato nel quale il Napoli fa corsa a sé mentre tutte le altre, a turno, inciampano. E’ semmai in questa ottica che in casa viola andranno ricordati gli 8 punti in meno che restano nel confronto con lo scorso anno, segnale inequivocabile dei tempi lunghi d'ambientamento un po' per tutti, protagonisti attuali inclusi, seppure con lo spirito costruttivo di chi già da quest'estate dovrà programmare il futuro nel migliore dei modi (almeno a giudicare dalle voci destinate a tornare a coinvelgere Nico Gonzalez e Amrabat).

Per dare continuità a una stagione che può regalare soddisfazioni storiche a tutto il popolo viola e pure per dimostrare, il prossimo anno, che oltre alle coppe anche in campionato i viola hanno tutto per scalare ulteriori posizioni e cambiare traguardo finale. Magari mettendo nel mirino i primi posti della classifica, se non proprio il podio almeno quelli economicamente pesanti per via della Champions ormai diventata scudetto per molti. In un campionato dai valori praticamente già annientati per quanto riguarda lo scudetto.