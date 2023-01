CAMPIONATO E MERCATO, VIA AL TOUR DE FORCE. CON MALEH CHE APRE LE USCITE IN ENTRATA E' L'ESTERNO OFFENSIVO LA PRIORITA' VIOLA

Gli amanti delle mezze misure se ne faranno una ragione, e comunque dovrebbe trattarsi di una minoranza. Dopo oltre 50 giorni di sosta causa mondiale mercato e calcio giocato sono pronti a farla da padrone. La certezza è che non ci sarà da annoiarsi. Soltanto nei prossimi dieci giorni i viola scenderanno in campo tre volte, sempre al Franchi, affrontando Monza, Sassuolo e Sampdoria nel primo atto della Coppa Italia.

Primo assaggio di una seconda parte di stagione per forza di cose decisiva, nella quale capire anche e soprattutto le condizioni dei reduci dal Qatar (Amrabat su tutti e pure nell'ottica di un immediato impiego domani alla ripresa) e di chi dovrà recuperare come Nico Gonzalez, Sottil e Castrovilli. I tre infortunati destinati a tornare a disposizione rappresentano i primi rinforzi in arrivo per Italiano, al quale dovrà comunque essere assicurata qualche alternativa viste le uscite da metter in preventivo in questo gennaio.

Sotto questo profilo Maleh ha già aperto le danze prendendo la strada di Lecce dove si vestirà di giallorosso in virtù di un prestito oneroso desinato a diventare obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma dopo di lui toccherà anche ad altri. Con Zurkowski per il quale restano alla finestra Empoli, Spezia e Salernitana dovrà esser presto valutata la posizione di Benassi, così come su Gollini presto sarà tempo di decisioni definitive dopo il lungo periodo di riflessione.

Scenari in evoluzione come da prassi, ferma restando la priorità viola indirizzata alla ricerca di un esterno offensivo. Mentre Brekalo pare ormai destinato al Monza resiste la candidatura di Boga nonostante la concorrenza del Leicester, segno che in attesa di rivedere al meglio sia Nico che Sottil la Fiorentina vuol comunque aumentare le disponibilità sulla trequarti, dove per inciso lo stesso Sabiri resta profilo più che apprezzato.