CAG-ACF, Finisce 1-1, a J.Pedro risponde Sottil

Una partita vibrante, aperta e per gran parte della ripresa nervosa finisce con un 1-1 che tutto sommato sembra giusto per quanto visto in campo. La Fiorentina ha subito l'occasionissima per passare, ma all'8' Biraghi calcia centrale un rigore conquistato da Odriozola. Primo tempo che vede il Cagliari colpire un palo interno con Joao Pedro, lo stesso Joao Pedro che ad inizio ripresa con un gran colpo di testa su angolo di Pereiro porta avanti i sardi. La reazione viola c'è, ma la squadra di Italiano rischia di capitolare nuovamente quando Aureliano assegna un discusso rigore per un presunto fallo di mano di Odriozola su colpo di testa da pochi passi di Joao Pedro, espellendo l'esterno spagnolo per il tocco di mano. Vibranti prtoeste della Fiorentina che recrimina per una spinta del brasiliano sull'esterno di proprietà del Real, ma non arriva nessun check e allora Joao Pedro si presenta dal dischetto ma, come Biraghi nel primo tempo, calcia centrale e Terracciano para in due tempi. Al 70' il neo-entrato Riccardo Sottil si inventa con un'accelerazione bruciante un'azione che conclude con un diagonale mancino all'angolino, segnando l'1-1. Nel finale nervi tesi e diverse scaramucce in mezzo al campo, finisce 1-1, un punto per la Fiorentina, che continua ad andare col freno a mano tirato in trasferta.