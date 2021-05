BOLOGNA-FIORENTINA, Pareggio e tanto amaro in bocca: finisce 3-3

Finisce con un rocambolesco 3-3 il match del Dall’Ara di Bologna tra i rossoblù e la Fiorentina, per tre volte in vantaggio ma incapace di portare a casa la vittoria che avrebbe significato un passo decisivo verso la salvezza. Partono meglio i viola che al 22’ vanno avanti con Vlahovic che trasforma un calcio di rigore dopo un tocco di mano di Soumaoro. I rossoblù pareggiano al 31’ con Palacio, che inizia così il suo show, dopo una bella imbeccata di Vignato.

Nella ripresa parte meglio la squadra di Mihajlovic che preme ma a colpire al 64’ è Bonaventura che in area piccola trasforma in oro un cross dalla destra di Venuti. Il nuovo vantaggio viola dura 7’ visto che poi ancora Palacio di testa fa 2-2 con la difesa viola immobile. Stesso copione nel finale di gara: prima ancora Vlahovic sugli sviluppi di un corner fa 3-2 a distanza ravvicinata con la linea di porta ma all’84’ arriva la beffa con il pari di Palacio, davvero implacabile. Un pari, dunque, che avvicina (di poco) la Fiorentina alla salvezza ma che lascia tantissimo amaro in bocca.