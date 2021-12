BOL-FIO, Festa grande e 5° posto: al Dall'Ara è 2-3

La Fiorentina torna al successo in trasferta battendo per 3-2 il Bologna e si issa per il momento al 5° posto in classifica in solitaria. Una gran bella prova da parte dei viola, che hanno sostanzialmente gestito la partita del Dall’Ara senza grossi problemi rischiando come sempre solo nel finale di farsi male da soli. La partita: al 33’ Maleh sblocca il match di testa trovando la sua prima gioia in viola e in A su perfetto assist di Gonzalez (il migliore in campo in assoluto), ma al 42’ il Bologna nella sua unica conclusione in porta trova con Barrow la rete dell’1-1: preciso traversone di Svanberg dalla destra, difesa viola a farfalle e palla in gol.

Si va al riposo sul pari ma dopo 7’ della ripresa su una punizione dal limite guadagnata da Gonzalez la Viola mette ancora una volta la freccia e trova da calcio piazzato con Biraghi il gol del 2-1. Da quel momento aumentano gli spazi in contropiede per i viola che al 66’ su rigore (guadagnato dal solito Gonzalez per fallo di Skorupski) arrotondano con Vlahovic, arrivato a quota 13 gol in campionato. Nel finale su un tiro di Hickey (con sfortunata deviazione di Odriozola) il Bologna riapre la partita ma da allora i viola amministrano e portano a casa la vittoria: 2-3 e festa grande per i 2.000 tifosi del settore ospiti arrivati da Firenze.